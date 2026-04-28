¿Jorge Losa y Ferka se reconcilian? Él confiesa lo que más extraña de su relación: “La vida te enseña”

En su momento, Jorge Losa y Ferka protagonizaron uno de los romances más mediáticos del espectáculo mexicano. La ruptura se dio en 2024, tras casi un año juntos. Ahora, el tema vuelve a surgir después de que el actor confesara lo que más extraña de su romance con la presentadora, ¿está dispuesto a una reconciliación? Te contamos todo lo que dijo.

Ferka / Mezcalent

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¿Cómo fue el noviazgo entre Jorge Losa y Ferka?

La historia entre Jorge Losa y Ferka comenzó a finales de 2022, cuando participaron como pareja en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. En aquel entonces, se habló sobre un noviazgo entre ellos. No obstante, nada fue confirmado en ese momento.

En 2023 se volvieron a encontrar como habitantes de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Ambos se mostraban muy cercanos y hasta se besaron frente a las cámaras. Cuando ella salió del show, él se dijo muy afectado y que intentaría ganar por los dos.

Una vez concluido el reality, confirmaron su romance. La conductora se decía muy feliz y hasta presumía la buena relación que su hijo tenía con ‘el Albacete’. Todo cambió en 2024. Ambos anunciaron su ruptura.

En ese momento, TVNotas te dio a conocer que Jorge le habría sido infiel a Ferka con Serrath, algo que esta última había confirmado al mostrar pruebas. Pese a esto, la también actriz se dio otra oportunidad con el español. Al poco tiempo, terminaron de forma definitiva.

Una fuente también contó a TVNotas que Ferka estaba cansada de la falta de compromiso de Losa: “Ella se dio cuenta de que él no caminaba por el mismo carril que ella. Aunque intentó jalarlo, él no dio el ancho. En su momento lo hablaron. Él le prometió el cielo y las estrellas. Hicieron varios planes juntos. Tenían su casa. Platicaron sobre llegar al altar, agrandar la familia, pero con el tiempo se convirtieron en falsas promesas”, relató.

Ferka y Jorge Losa / Mezcalent

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¿Qué dijo Jorge Losa sobre Ferka y la relación que tuvieron?

En un reciente encuentro con la prensa, Jorge Losa admitió que uno de los aspectos que más extraña de su romance con Ferka es la convivencia que tenía con el hijo de ella. Y es que mencionó que la conductora, tras la ruptura, lo alejó del menor.

“No, no hemos tenido la oportunidad. Ha sido, supongo, parte del proceso. A veces uno quiere que sea de una forma, pero no es así, es de otra manera y la vida te enseña muchas cosas”. Jorge Losa

También aprovechó para responder a las declaraciones que Ferka dio en una entrevista hace algunas semanas, en las que decía que quería alejar a su hijo de Jorge para “cuidar su corazón”. El actor dijo que, si bien entendía la postura de su ex, no la comparte, pues considera que podría convivir con el menor sin problema.

“Al final del día, son suposiciones que ella lanza porque yo también puedo suponer muchas cosas, pero, ¿para qué me pongo a suponer? No he tenido oportunidad de hablar con ella. Entonces, no sé”, manifestó.

¿Jorge Losa ya tiene nueva novia?

En los últimos días, Jorge Losa ha sido relacionado con Mariluz Bermúdez. A raíz de unas imágenes, se comenzó a decir que eran pareja. Durante la conversación, aclaró que solo eran buenos amigos. También aclaró que no tenía novia actualmente y hasta se dijo muy satisfecho de que la relacionen con varias mujeres del medio artístico.

“Nos apoyamos juntos y es un ángel de persona, pero simplemente tenemos una amistad bien bonita y bien honesta. Debería de agradecer que me relacionen con una y con otra porque uno es deseado al final del día, yo creo que es de agradecer”, sentenció.

Hasta el momento, Ferka no ha hecho comentarios sobre lo dicho por Jorge Losa. En tanto que, en redes sociales, muchos le han dado la razón y consideran que su hijo no debería convivir con el actor.

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