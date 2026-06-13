Hijo de César Bono denuncia discriminación por su orientación: “No les encanta lo que soy”

El nombre de César Bono, quien está de luto por la muerte de su primera esposa, Xóchitl Vigil, vuelve a dar de qué hablar. Y es que uno de sus hijos denunció recientemente haber sido víctima de discriminación por ser gay. Te contamos los detalles.

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Hijo de César Bono denuncia haber sufrido discriminación / Redes sociales

Así fue como discriminaron a Leonardo Bono, hijo de César Bono, por ser gay

A través de redes sociales, Leonardo Bono, hijo de César Bono, compartió un comunicado narrando su experiencia audicionando para un proyecto. Sin mencionar nombres, indicó que el proceso de selección había sido “bonito”.

Según él, todo iba bien hasta que le dijeron que ya habían visto su Instagram y le mencionaron que debía dejar de compartir “ciertas cosas”. Entendiendo el “mensaje”, señaló haber estado dispuesto a llegar a “un punto medio”.

“Sí, tengo fotos en calzones. Y entiendo perfecto que quizá eso no vaya con cierto tipo de proyectos. Incluso lo hablé con ellos. Entendía la preocupación por la naturaleza del proyecto y estaba dispuesto a escuchar y encontrar un punto medio”. Leonardo Bono

Pese a esto, simplemente lo “ghostearon” y ya no supo más. El hombre de 31 años manifestó estar muy triste por toda esta situación y cree que, más allá de su contenido en redes sociales, lo “rechazaron” por su orientación.

“Llegué a mi casa y me quedé pensando: ¿Dónde está la línea? ¿La ponen ellos? ¿La pongo yo? Porque una cosa es cuidar una imagen pública y otra muy distinta es sentir que tu identidad es el problema. Empezaron a hablar de cómo ciertas partes de mi vida podían generar incomodidad para cierto público. Y ahí entendí que el problema no era una foto. Era yo”, expresó.

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¿Hijo de César Bono procederá legalmente por la discriminación que sufrió?

Leonardo Bono dejó ver que no procederá legalmente. Y es que señaló que su intención al hablar del tema no era “funar”, sino exponer la discriminación que puede llegar a vivir una persona solo por su orientación.

“Esto no es para funar a nadie ni para atacar este proyecto. De hecho, fue un proceso de audiciones muy bonito. Conocí gente muy talentosa, gente muy linda, y genuinamente era un proyecto del que me emocionaba formar parte”, manifestó.

Finalizó diciendo que no se “avergüenza” de sus preferencias y que esta experiencia, por más dolorosa que fue, lo ha impulsado a “abrazar todavía más lo que es”.

“Nunca había sentido que tenía que esconderme. Y no quiero empezar a hacerlo ahora. Y aunque sí me pegó... también me hizo entender qué tipo de espacios quiero para mi vida. Y después de esto, quiero abrazar todavía más quién soy. Y dejar de dar por hecha la libertad con la que he vivido”, concluyó.

Hijo de César Bono no denunciará legalmente por la discriminación que sufrió / Redes sociales

¿Quiénes son los hijos de César Bono?

César Bono tiene un total de cuatro hijos, fruto de dos matrimonios diferentes. María del Sol y María Rosa fueron concebidas durante su unión con la hoy fallecida Xóchilt Vigil.

Su segundo matrimonio fue con Patricia Castro. Con ella tuvo a sus hijos César Patricio y Leonardo. Mientras que los primeros tres han optado por llevar una vida alejada de los medios, Leonardo decidió seguir los pasos de su papá.

El joven de 31 años ha participado en diversas obras de teatro. También ha lanzado algunas canciones en los últimos años.

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