Atleta mexicana es peluseada por página extranjera y ¡Regina Blandón explota tras disculpas! “Qué mam*da”

La participación de una taekwondoína mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 trascendió el ámbito deportivo. Además de subir al podio, la atleta regiomontana fue víctima de un comentario terrible por parte de la cuenta de la Liga Nacional de Guatemala y ya hay reacciones hasta de la actriz Regina Blandón. ¿Qué sucedió?

Regina Blandón se pelea con página que discriminó a mexicana / IG: @reginablandon

¿Quién es la atleta mexicana que fue víctima de discriminación?

Se trata de Cecilia Lee Kim, una deportista nacida en Monterrey, Nuevo León, quien participó en la justa internacional y obtuvo una medalla de plata, al perder durante la final contra Alejandra Higueros, representante de Guatemala.

La publicación que generó molestia a la afición mexicana fue realizada por la página de Instagram “liganacional_gt”, quienes no solo celebraron el triunfo de la guatemalteca, si no que también se refirieron al aspecto físico de Cecilia:

México llevó una coreana pero no pudo con nuestra campeona. México llevó a la surcoreana Lee Kim para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina de Taekwondo femenino. (...) Ni así pudieron derrotar a nuestra campeona Alejandra Higueros, la actual número uno del ranking. IG: liganacional_gt

Esta publicación fue suficiente para que miles de mexicanos respondieran en comentarios, asegurando que ninguna competencia o disputa deportiva, debería promover comentarios racistas o discriminatorios.

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Atleta mexicana discriminada / IG: liganacional_gt

¿Cómo reaccionó la deportista mexicana, Cecilia Lee, a los comentarios discriminatorios que recibió?

Ante la polémica, Cecilia Lee decidió romper el silencio y respondió directamente a través de sus redes sociales con un mensaje en el que dejó clara su sentir y expresó su descontento:

Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más por que es la página de una Liga nacional deportiva. Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina. Reducir la identidad de una persona y un País a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad. Cecilia Lee

Aunque sus padres son de origen surcoreano, Cecilia Lee nació en México y ha representado al país durante toda su carrera deportiva.

Su trayectoria internacional ya incluía importantes resultados antes de Santo Domingo 2026. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 conquistó la medalla de oro en la prueba de parejas mixtas junto a William Arroyo.

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¿Regina Blandón respalda a la atleta Cecilia Lee?

Luego de la polémica declaración hecha por la página “liganacional_gt”, la publicación fue eliminada tiempo después por el mismo medio. Posteriormente, compartieron una disculpa que muchos tomaron como forzada:

En ningún momento nuestra publicación tuvo fines de racismo o discriminación, tal como desafortunadamente se interpretó en diversos sectores de la población mexicana. Consideramos que muchas personas y medios sacaron el mensaje de su contexto real. IG: liganacional _gt

En comentarios, la actriz Regina Blandón explotó de manera directa contra dicha página, reprobando tanto los mensajes previos, como su disculpa. Esto escribió:

¿Qué mam4da de disculpa es esta? ‘Si en algún momento nuestras palabras hicieron sentir mal…' deslindándose de su responsabilidad. Eso es ‘no es nuestra culpa que los mexicanos se hayan ofendido por nuestras palabras’. Háganse responsables como se debe. No sean tibios ni escondan la mano. En su publicación original decía la “mexicana”, así entre comillas, nadie sacó de contexto NADA. Y qué es eso de ‘nuestro error fue no investigar sus orígenes’. Se siguen hundiendo. Está igual su “disculpa” que su post previo. Sale a relucir que de verdad SÍ piensan así. Cierren su cuenta mejor. Qué vergüenza. Regina Blandón

El comentario de Regina ha sido bien aceptado y poco a poco se está haciendo viral, ya que respalda directamente a Cecilia Lee. ¿Tú qué opinas de la situación?

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