El actor Sergio Basañez, tras sufrir fuerte depresión, revela que está... ¿sin trabajo y discriminado?

El actor mexicano Sergio Basañez, recordado por su papel protagónico en Amor en Custodia, vive un momento complicado, no solo por tratar de seguir su vida tras sus episodios de depresión, si no por la falta de trabajo que, asegura, es por... ¿discriminación?

Segio Basáñez y Silvia Navarro son una de las parejas favoritas del público / YouTube

¿Qué dijo el actor Sergio Basáñez sobre la depresión que sufrió?

Sergio Basañez, quien es recordado por sus papeles protagónicos en telenovelas, reveló en diciembre de 2025, durante una entrevista para Venga la alegría, uno de los episodios más difíciles de su vida: una enfermedad que nunca pensó enfrentar.

El actor reconoció que, durante años, creyó que quienes sufrían depresión exageraban o que simplemente les hacía falta mantenerse ocupados: “ Yo cuando veía anuncios sobre la depresión, yo decía: ‘Esta gente que se ponga a trabajar o hacer algo… hasta que me tocó’ ”, comentó.

Sergio Basáñez compartió que, para salir adelante de la depresión, recurrió a ayuda especializada y siguió un tratamiento con medicamentos durante dos años. Con el tiempo, logró recuperarse y superar ese complicado periodo de su vida.

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Sergio Basáñez habló sobre su depresión / TikTok: vengalaalegria

¿Por qué el actor Sergio Basáñez no ha sido parte de telenovelas recientes?

Durante un reciente encuentro con medios, Sergio Basáñez habló sobre cómo los nuevos procesos de selección (castings) han cambiado y en su caso, lo han afectado, ya que se prioriza el alcance digital y no tanto su trayectoria:

“ Ya no es currículum, ya es seguidores… lo de los seguidores es una estupidez ”, expresó.

Según detalló, es común que las productoras soliciten a los actores compartir sus perfiles digitales y el número de seguidores como parte de los requisitos para audicionar o ser considerados para un papel.

Todas las compañías preguntan… tienes que dar tus redes sociales y cuántos seguidores tienes. (...) Si yo fuera productor, me fijaría en el talento. Sergio Basáñez

Basáñez recuerda que es algo que pasa desde que son pequeños, pues en las escuelas a veces eligen al más “popular” para obtener un papel: “ Los influncers no hacen competencias conmigo, aunque luego creo que las producciones ponen luego gente muy joven en los papeles de gente más mayor ”, finalizó.

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😱 ¡Sergio Basañez ha sido D1SCR1MIN4D0 en varios proyectos! 😡 le piden seguidores para contratarlo#ebninforma #ernestobuitronnews #sergiobasañez pic.twitter.com/gmyy9v0HUY — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) April 9, 2026

¿Cuál es la trayectoria del actor Sergio Basáñez?

Sergio Basañez fue rostro conocido de la televisión mexicana durante la década de los 2000, especialmente por su participación en Amor en custodia, una producción de TV Azteca que se estrenó en 2005.

Entre sus proyectos más conocidos se encuentran:



Cuando seas mía ,

, La heredera ,

, Gitanas y,

y, Amor en custodia.

Además de incursionar en el teatro, el actor también forma parte del mundo empresarial, recientemente presentó un proyecto enfocado en productos alimenticios (caldo de huesos) dentro del programa Shark tank México.

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