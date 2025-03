Pablo Chagra probó el caldo de huesos de Sergio Basáñez y no le gustó nada: "¿Cómo se tragan esto?”

El influencer Pablo Chagra protagonizó un momento inesperado en redes sociales tras probar un caldo de hueso sin saber que era un producto hecho por el actor Sergio Basáñez. Su reacción se hizo viral, generando diversas opiniones entre los internautas.

Pablo Chagra prueba el caldo de hueso que vende Sergio Basáñez

El caldo de hueso ha ganado popularidad pues se dice que tiene múltiples beneficios nutricionales y quien no dudó en sumarse al auge fue el actor Sergio Basáñez, encontrando una fuente de ingresos extra a falta de trabajo en la actuación.

Sin embargo, la experiencia para Pablo Chagra probando el caldo de huesos fue completamente distinta. A través de un video en TikTok, el creador de contenido compartió su reacción al probar Baak Bone Broth, marca fundada por el actor Sergio Basáñez.

Puedes ver: Actor de ‘Amor en custodia’ pasa de galán de telenovelas a vendedor de caldo de huesos en ferias

“Viene en sobrecitos, pero dije, si es tan bueno como dicen, tengo que probarlo”, comentó Chagra mientras preparaba el caldo. Sin embargo, su expresión de disgusto al primer sorbo lo dijo todo.

“Huele a cul... ¿cómo se tragan esto? Diosito padre, compré una caja. Horrible, sabe horrible. Huele como a echado a perder”, exclamó con evidente desagrado.

Intentando mejorar el sabor, le agregó limón, cebolla y cilantro, pero el resultado, según él, fue aún peor. “No, pues no lo recomiendo, esto está muy peligroso. Guácala, una disculpa a la marca, pero probaré el de res. No es cierto, no me gustó”, afirmó mientras tenía arcadas.

Finalmente, decidió regalar la caja completa, dejando claro que no volvería a consumir el producto.

Pablo Chagra se volvió viral por su reacción / TikTok

Pablo Chagra se entera que el caldo de huesos lo vende Sergio Basáñez

Luego de su video, varios usuarios le informaron que el caldo que había probado era un producto desarrollado por Sergio Basáñez. Además, le explicaron que este tipo de caldo no se toma solo, sino que se mezcla con otros alimentos para potenciar su sabor y propiedades.

El caldo de huesos ha sido recomendado por expertos en nutrición debido a su alto contenido de colágeno, calcio y magnesio, beneficios que supuestamente fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la salud de las articulaciones.

¿La opinión de Pablo Chagra influirá en la preferencia del público?

Mira: Famoso productor destapa romance con Sergio Basáñez: “Me rompió el corazón”

Pablo lamentó decir que no le gustó para no quemar a la marca / TikTok

Sergio Basáñez y su emprendimiento de caldo de huesos a falta de trabajo como actor

Sergio Basáñez, conocido por su participación en telenovelas como ‘Cuando seas mía’, ‘Mirada de mujer’ y ‘Por amar sin ley’, ha encontrado en el emprendimiento una nueva forma de diversificar sus ingresos.

Ante los cambios en la industria televisiva, el actor ha apostado por el negocio de la nutrición funcional con su marca Baak Bone Broth, la cual promueve en ferias y bazares de la Ciudad de México. Además, ha ampliado su línea con una versión de caldo de hueso diseñada especialmente para mascotas.

“Ya tengo cuatro meses probando mi caldo de huesos Baak y me ha ido sensacional. Ahora les tengo una sorpresa: salió el caldo de hueso para mascota, para su perro, para su gato”, anunció en redes sociales.

El emprendimiento del actor se ha vuelto viral en redes sociales y se ha popularizado mucho y ahora el caldo de huesos de la marca de Segio Basáñez se vende en un famoso supermercado.

Checa: Silvia Navarro responde quién fue su mejor compañero de telenovela y no es Sergio Basáñez