Famoso productor destapa romance con Sergio Basáñez: “Me rompió el corazón”

El productor, Hugo Mejuto, conocido por proyectos como ‘GranDiosas’, sorprendió al revelar detalles de su presunto romance con el actor Sergio Basáñez, uno de los galanes de telenovelas más codiciados y quien, durante años, ha estado en el ojo del huracán por rumores sobre su orientación sexual.

En entrevista con Inés Moreno en su programa de YouTube, el productor confesó que tuvo una breve pero intensa relación con el actor de telenovelas, la cual lo dejó profundamente marcado.

¿Hugo Mejuto y Sergio Basáñez fueron novios?

“Me rompió el corazón. Fue un romance como de verano, cortito pero híjole, cómo la sufrí… Es un tipazo, un caballero, una persona muy educada, con mucha clase. Tiene carisma”, confesó Mejuto.

El productor reveló que su historia comenzó con mensajes hasta concretar una primera cita en un restaurante de San Ángel en la Ciudad de México. Aunque en un inicio no hubo mucha conexión, en su tercer encuentro, la relación tomó un giro inesperado: “Fue amor a segunda vista. Me enamoré del enamoramiento, de esa etapa donde todo parece maravilloso”, recordó.

La relación entre Mejuto y Basáñez tuvo lugar en 2019, en medio de las apretadas agendas de ambos, según Hugo. “Yo daba un concierto de 8 a 10 y buscaba el vuelo que saliera terminando el concierto para llegar a su casa en la mañana y tomar otro vuelo a las 12 del día”, explicó el productor sobre lo enamorado que estaba del actor.

¿Por qué Hugo Mejuto y Sergio Basáñez habrían terminado su relación?

El amor no pudo vencer las dificultades de tiempo y compromiso, y según Hugo Mejuto, la ruptura se debió a que Basáñez ya estaba interesado en alguien más. “Hablamos y me dio sus razones por las que no quería que siguiéramos saliendo, y dije: ‘Hay alguien más’”, reveló.

Tras la separación y unas fotos que revelamos en TVNotas, Hugo mencionó que Sergio lo contactó para ofrecerle una disculpa porque “sí estaba interesado en alguien más”.

Presunto romance de Hugo Mejuto y Sergio Basáñez divide opiniones

A pesar de los rumores sobre la orientación de Sergio Basáñez, el actor nunca se ha referido a una pareja sentimental de su mismo sexo, por lo que en redes sociales criticaron que el productor haya sacado del clóset al actor, aunque otros defendieron la revelación de Mejuto.

“Muy mal andar sacando gente del clóset por más evidente que nos parezca”



“Buena entrevista, no sabíamos varios que no somos mexicanos que Basañez era gay. No tiene nada de malo que Mejuto cuente su historia con él. Fue real y punto”



“Mejuto ya está como Yolanda Andrade que quiere sacar del clóset a todo mundo. Si anduvo con Sergio Basáñez, pero si él nunca ha hablado de su vida privada, es algo que Hugo Mejuto debería respetar”



“Por eso Basáñez anduvo con Silvia Navarro los dos se hacían el paro”



“Chismoso! No tiene nada importante que decir de su vida. Necesita hablar de otros... Si la otra persona no te menciona, no fuiste nada en su vida”



“Hugo es muy fantasioso. Esperemos la reacción de Basañez”, escribieron.

