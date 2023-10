Sergio Basáñez destapa por qué se apartó de TV Azteca después de triunfar en las telenovelas

Sergio Basáñez es uno de los actores más queridos de la televisión mexicana. Comenzó su carrera en Televisa en los años 90 debutando en Amor de nadie producida por Carla Estrada y protagonizada por Lucía Méndez.

Sin embargo, Basáñez despegó su carrera siendo reconocido como uno de los galanes de telenovela favoritos, en los melodramas de TV Azteca a principios de los 2000, construyendo una de las parejas favoritas del público junto a Silvia Navarro con quien trabajó en varios proyectos.

Pero luego de triunfar en telenovelas como Amor en custodia, Cuando seas mía, entre otras, Sergio dejó de aparecer unos años más tarde en las pantallas de Azteca.

Amor en Custodia fue protagonizada por Sergio Basáñez y Margarita Gralia / Instagram

Recientemente en una entrevista en el programa de radio Todo para la mujer, Sergio reveló cuál fue la razón por la que se alejó de la televisora en la que logró hacerse de una gran fama.

El actor dijo que no hubo ninguna pelea ni conflicto con la televisora del Ajusco ni con ningún productor del canal. La verdadera razón por la que él dejó de aparecer en Azteca fue porque en el año 2016 la televisora dejó de producir telenovelas como lo hacían antes par abrir paso a proyectos nuevos como realities.

“Dejaron de hacer ficción, tienen muchos realities y creo que están empezando este año a hacer algo que no sé exactamente qué será”, dijo.

Sergio Basáñez quiere dedicarse de lleno a la actuación / Instagram

Y siendo fiel a una declaración pasada donde dijo que los realities mostraban “la miseria humana”, reiteró que no le interesa participar en uno de ellos: “Yo ya estoy ruco… luego vas a los realities de deporte y te ponen a hacer cosas que sales lastimado. Yo a mi edad ya no me voy a recuperar. Prefiero cuidar eso”, mencionó, agregando que: “Los realities de baile son de acrobacia, no baile… la verdad respeto a toda la gente que participa en realities pero a mí no me gusta. Tienen muchos años de conocerme y yo no funciono ahí”.

El actor de 60 años lamentó que su contacto con TV Azteca sea prácticamente nulo desde que dejó la televisora por la decisión de cerrar Azteca Novelas: “Tiene muchos años que no tengo contacto con Azteca y es una lástima porque es una fuente de trabajo que se cerró, tremenda”, pero en un momento aclaró que no sufrió de ningún veto: “Donde hay trabajo hay que ir. ¿Veto?, no sé, que yo tenga conocimiento, no hay”, dijo.

En septiembre de 2022, Basáñez informó que había vendido su parte como accionista y empresario de su propio restaurante en San Miguel de Allende, para seguir con su trabajo en la actuación: “No se cerró, el restaurante está. Yo nada más vendí mis puntos que tenía, mi parte”, indicó.

Sergio vendió sus acciones y ya no se dedica al ámbito restaurantero / Instagram

En 2018, el actor llegó a Televisa y apareció en telenovelas como Por amar sin ley y La herencia. Actualmente, Sergio se encuentra trabajando en teatro.

Además, hace unos días, Sergio Basáñez comentó que padeció depresión y tuvo que acudir con un profesional: “Tuve una depresión crónica, estuve yendo al psiquiatra dos años. La verdad si te digo que saqué una conclusión de por qué me había pasado eso… no, no la saqué”.

Pero compartió que pudo salir de esta enfermedad y mandó un mensaje sobre la salud mental: “Afortunadamente el doctor me sacó adelante y hasta la fecha he estado bien. La vida no es todo felicidad, nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, pierdes amigos, pierdes familiares, pero lo importante es siempre no rendirse. Es importante hablar de las cosas bien, y tienes que tener confianza con alguien. No puedes estar tú encerrado en una caja y no sacar tus sentimientos, ni lo que te está pasando o lo que te duele”, concluyó.