Sergio Basañez recuerda el desgarrador diagnóstico que enfrentó: “Una enfermedad horrible”

El actor Sergio Basáñez, recordado por su papel de galán en telenovelas como “Cuando seas mía” y “Amor en custodia” sorprendió al público al reaparecer en la obra “Velocidad del otoño” con Jacqueline Andere, tras varios años de ausencia en los escenarios.

¿Qué enfermedad padeció Sergio Basañez?

Sergio Basañez, querido protagonista de telenovelas y ahora empresario —quien debutó en “Shark Tank México” con su proyecto de caldo de huesos— recordó en entrevista con “Venga la alegría” el duro momento en que enfrentó una enfermedad que jamás imaginó padecer ni tener que afrontar algún día.

El actor se sinceró al admitir que, durante mucho tiempo, pensó que las personas que padecían depresión exageraban o simplemente necesitaban ocuparse en algo. “Yo cuando veía anuncios sobre la depresión, yo decía: ‘Esta gente que se ponga a trabajar o hacer algo… hasta que me tocó’”.

Basañez reveló que sufrió depresión crónica, aunque no precisó en qué etapa de su vida tuvo que enfrentar este problema de salud mental.

Sergio Basañez revela la terrible enfermedad que sufrió hace algunos años. / Instagram: @sergio_basanezoficial

¿Cómo superó Sergio Basañez la depresión crónica?

Sergio Basáñez reveló que, para superar la depresión, necesitó apoyo profesional y tomó medicamentos durante dos años. Afortunadamente, logró recuperarse y dejar atrás esa difícil etapa.

“Tener depresión crónica… tuve que ir al doctor y me tuvieron que medicar durante dos años. Me di cuenta de que era una enfermedad horrible. Entonces ya no pensaba: ‘estos cuates no tienen nada qué hacer y por eso les da depresión’. Aparte, yo era workaholic, trabajaba de más. Ahí te das cuenta de que hay que desarrollar empatía”, comentó Básañez a “Venga la alegría”

Actualmente, el famoso se ha mostrado con un gran avance en esta desgarradora enfermedad. Incluso, ha incursionado en un gran negocio lejos de la actuación.

¿Quién es Sergio Basáñez? Todo sobre su vida, telenovelas y faceta como emprendedor

Sergio Basáñez, originario de Poza Rica, Veracruz, es un actor mexicano con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Comenzó su carrera en Televisa a finales de los años 80, pero alcanzó su mayor reconocimiento tras integrarse a TV Azteca, donde se convirtió en uno de los galanes más destacados de las telenovelas. Su talento y presencia escénica lo han mantenido vigente por más de tres décadas.

Telenovelas destacadas:

Catalina y Sebastián (1999)

Cuando seas mía (2001)

La heredera (2004)

Amor en custodia (2005)

Producciones recientes:



La desalmada (2021)

La herencia (2022)

El amor invencible (2023)

Además de su trabajo en televisión, ha participado en cine y teatro, con proyectos como “Aventurera” y el musical “Hoy no me puedo levantar”.

También se ha reinventado como emprendedor con su marca Baak Bone Broth, dedicada a la elaboración de caldo de huesos para consumo humano y de mascotas, iniciativa que lo llevó a presentarse en “Shark Tank México” en 2025.

