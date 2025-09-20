Querida actriz de 40 y 20 ¿enfrenta discriminación? ¡La han rechazado en la TV! “No pegas con el color”

Begoña Narváez lleva 15 años de carrera artística. La vimos como parte de las protagonistas en Muchachitas como tú y ahora en varias temporadas de 40 y 20. Sin embargo, las cosas no han sido siempre miel sobre hojuelas para ella, ya que se ha enfrentado a distintos obstáculos que los mismos productores le han puesto para obtener algún personaje.

“Para mí ha sido difícil esta carrera. Me he topado con muchos ‘no’. He sentido que algunos proyectos son para mí y me los gana alguien más. Me han dicho cosas tan básicas como: ‘No pegas con el color de la paleta de la familia que estamos buscando’. ‘Tú estás muy güera y blanca. No tienes el ojo claro’. Algo que tiene sentido. Pero también me han mencionado: ‘Te ves chiquita’ (de estatura) y ‘grande’ (de edad)”.

Begoña Narváez sufre rechazo en la televisión. ¡No cumple los estándares de belleza!



¿Qué dijo Begoña Narváez sobre el rechazo que ha vivido como actriz en la televisión?

La actriz Begoña Naváez, actriz de ‘Rosario Tijeras’, nos narró un momento vergonzoso por el que pasó, luego de que le pidieron hacerse un arreglo estético en la frente:

“Una vez hice un casting para una película, donde me fue muy bien. En el callback me dijeron: ‘Estás en la final. Queremos saber si estás dispuesta a ponerte un poco de bótox en la frente. Es que tienes arrugas’ (señala su frente). Entonces respondí: ‘Me pondré bótox cuando yo quiera y decida’. Al final se quedó otra chava que se veía más chiquita que yo”.

“Todavía no me quiero poner bótox. Si lo llego a hacer, me lo pondría aquí (señala la esquina de su ojo izquierdo). Por lo pronto, no. El día que me vea al espejo y realmente necesite hacerme algo estético, lo haré. Siempre y cuando me haga sentir bien. No lo haré porque un productor me lo diga”. Begoña Narváez

Begoña Narváez ha sido parte de '40 Y 20' con el papel de 'Miranda'.



Su color de piel también ha sido una barrera para obtener papeles diferentes a los que ha interpretado: “Muchos creemos que nos contratan por nuestro talento y la realidad es que no. A veces necesitan a alguien que se vea de cierta manera. Los estereotipos todavía están muy arraigados. Incluso la misma gente no sé si al ver a una mujer güera y de ojos claros en un barrio muy bajo van a decir: ‘Eso no es cierto’. Puede ser y no lo juzgo, pero estamos jugándole a la ficción”.

A pesar de que tiene miedo a envejecer, Begoña se siente feliz con su cuerpo: “Antes me dolían mucho esos comentarios. Ahora ya no me lo tomo personal. Lo único que he hecho es ir a clases de box y comprarme cremas caras para cuidar mi piel. Me da un poquito de miedo envejecer. En ocasiones, la sociedad nos pone a las mujeres estándares muy pesados. Sé que tengo más arrugas, pero me siento mejor”.

¿Begoña Narváez actuará legalmente en contra de Coco Levy tras recibir una presunta insinuación para conseguir un papel?

No solo se ha visto en problemas para conseguir trabajo por su físico, sino que también ha presenciado conductas inapropiadas. Recordemos que la actriz alzó la voz al mencionar en una entrevista con Jorge ‘el Burro’ Van Rankin que el productor Coco Levy le había hecho una supuesta insinuación para conseguir un papel.

Pese a eso, no piensa proceder en ningún aspecto: “No haré algo legal en contra de Coco. No pasó nada. Unicamente me dijo: '¿Qué estás dispuesta a hacer?’. Yo no entendí y le dije: ‘Estoy dispuesta a estudiar’. Seguramente pensó: ‘Esta niña no está entendiendo nada’ y me fui de su oficina. El podría argumentar que no me hablaba en otro sentido. Los depredadores son inteligentes. Ahorita sé que, si alzo la voz, los meteré en un problemón. Por eso, los hombres tienen más cuidado con lo que dicen”.

Begoña Narváez reveló que el productor Coco Levy, presuntamente, le hizo una insinuación.



Ella está consciente de que, aunque decida denunciarlo legalmente, no tiene las pruebas para demostrar el supuesto hecho: “Si voy y le reclamo, él me contestará: ‘¿De qué me hablas? Yo me refería a la carrera’. ¿Cómo lo compruebo? La realidad es que no pasó nada y será una experiencia que me guardaré para el futuro y tener las antenas prendidas. Si me lo llego a encontrar, no haré nada. Ni lo saludaré”.

Begoña se animaría a realizar desnudos solo con una condición: “Yo ya no le juego a la niñita coqueta. Llevo 15 años de carrera. Si los productores necesitan que haga un desnudo, lo platicamos. Solo si es artístico y desde qué tiro. Porque eso de ser guapa y sonreír para que alguien me contrate ya no lo haré. Lo hice muchas veces. Me vestía más ajustadita para verme linda. Ahora confío en mí”.

Ha sido una de las imágenes estelaresde la serie 40 y 20, producción de Gustavo Loza. Comentó sobre la temporada 13: “¡Es un honor! Me da emoción la reacción que ha tenido la gente. Me han invitado cervezas y cubas, porque saben que ‘Miranda’ es así (ríe). Feliz de hacer 80 temporadas más”, concluyó.

Coco Levy le habría hecho una insinuación a Begoña Narváez.



¿Quién es Begoña Narváez y cuál es su trayectoria?

Ha actuado en telenovelas como: Código postal (2006), Muchachitas como tú (2007), La impostora (2014), Rosario Tijeras (2019), Diario de un gigoló (2022) y El conde: Amor y honor ( 2024).

2024). En cine ha hecho: From Prada to nada (2011), Me late chocolate (2012), Sacúdete las penas (2018) y Guadalupe Reyes (2019).

Vemos a Begoña Narváez en varias series La rosa de Guadalupe

Cuenta con 318 mil seguidores en Instagram.