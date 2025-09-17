Manola Diez explota en grabación y la corren de ‘Escápate conmigo'; se queda sin trabajo otra vez

Ahora a Manola Diez le dieron las gracias del programa Escápate conmigo: “Supieron que a los del equipo de producción les gritó que eran una bola de cul3r0s y dijeron que para qué trabajar con ella”

Manola Diez rompe el silencio sobre su pelea con la actriz Anyolina Broy, pero su forma de hablar durante la entrevista desata rumores en redes sobre un posible estado inconveniente. / Captura de pantalla

¿Por qué Manola Diez fue despedida de Escápate conmigo, tras gritarle al equipo de producción?

Manola Diez de nuevo se quedó sin trabajo. De acuerdo con información que trascendió, la actriz, quien participaba como conductora y reportera del programa de turismo Escápate conmigo, que se transmite en Multimedios los sábados y domingos, tuvo un encontronazo con sus compañeros durante una grabación en Aguascalientes. TVNotas habló con una persona de la producción que estuvo ahí y nos contó con detalle lo que ocurrió.

De acuerdo con nuestra fuente, Manola le habría hecho pasar malos ratos a la producción. Según nos cuenta, la conductora en varias ocasiones habría gritado palabras altisonantes. Uno de estos momentos de tensión supuestamente ocurrió durante el regreso de un viaje, ya que no habría medido sus palabras.

“Al regreso, el chofer de la camioneta se dio una mala vuelta y Manola de nuevo comenzó a gritar al aire que eran una bola de cul3r0s. Se alteraba y hacía aspavientos con las manos, pero sin golpear”. Fuente a TVNotas

Manola Diez fue despedida de Escápate conmigo tras un escándalo en plena grabación.

¿Por qué Paco Lalas decidió darle otra oportunidad a Manola Diez a pesar de sus conflictos anteriores?

Esto ocurrió luego de que, en mayo pasado, Manola Diez salió del formato Teatro en breve por problemas con una compañera actriz, quien la acusó de haberle dado una bofetada. Pese a esto, de acuerdo con nuestra fuente, Paco Lalas, productor de dicho concepto teatral y del programa Escápate conmigo, volvió a confiar en ella.

“Cuando nos anunciaron que Manola estaría en el programa, nos extrañó mucho, ya que lo produce Paco Lalas, con quien justamente tuvo los problemas de Teatro en breve. Como es su gran amigo, decidió contratarla y darle otra oportunidad”. Fuente de TVNotas

Manola, de acuerdo con nuestra fuente, sería reportera y solo en ocasiones compartiría el set con los conductores principales: Luz Blanchet, Alex Bisogno, María Inés y Pedro Sicard. Sin embargo, aunque el productor pensó que las cosas serían diferentes, no fueron así, pues se desató el escándalo en Aguascalientes.

Paco Lalas decidió cortar a Manola Diez del programa turístico de Multimedios.

¿Qué pasó en Aguascalientes entre Manola Diez, los conductores y el equipo de producción de Escápate conmigo?

“Un día que le dieron llamado para una grabación en Aguascalientes. Llegó 2 horas tarde. Esto molestó a algunos de los otros conductores y equipo de producción que iban en la camioneta que los transportaría, pues no se vale jugar con el tiempo de los demás. Cuando llegó, saludó a todos dando las buenas tardes, y al actor y conductor Oscar Medellín se le ocurrió decir: ‘Sí, ya son tardes’. Ahí Manola Diez comenzó a explotar y dijo que quién era ese tipejo para exhibirla”.

“El trayecto en la carretera se convirtió en un infierno. Manola comenzó a gritar al aire groserías muy fuertes. Ya en Aguascalientes se aisló y no quiso compartir con nadie, hasta el día siguiente que ya le tocaba grabar. Primero lo hizo excelente, porque se le da la conducción. Tiene mucha chispa y carisma. Es talentosa y la gente la adora. Además pudimos ver su lado noble. Llevaba comida para darle a los perritos de la calle. Vio a una familia humilde afuera de un restaurante y pidió 30 tacos para ellos”.

Sin embargo, todo cambió, el ambiente se tensó y ocurrió el incidente al regreso del viaje. “Al pasar las horas comenzó a estar de malas y dijo cosas nada gratas de donde estaban grabando. Fue muy complicado. Cualquier cosa la hacía explotar”.

Manola Diez mostró su lado noble en Aguascalientes, pero luego explotó contra sus compañeros.

¿Cómo manejó Paco Lalas el pleito y despido de Manola Diez en Escápate conmigo?

Esto, relató nuestra fuente, habría llegado a los oídos de los conductores del programa, quienes se habrían puesto del lado del equipo de producción y lo platicaron con Paco Lalas.

“Nunca se juntaron con Manola en la sala de la emisión, pues apenas iniciaban las grabaciones. Dijeron que para qué trabajar con ella. Es que ellos tienen muy buena armonía y no querían manchar esa paz”. Fuente a TVNotas

Paco Lalas le dio la noticia a Manola de que la corría: “Nos enteramos de que él le explicó que era muy difícil que siguiera. Que lamentaba mucho que las cosas no se hubieran dado bien, pero que siempre contaría con su amistad. A ella ya no la volvimos a ver. Nos dijeron que se puso triste, porque le entusiasmaba el proyecto. Aunque tiene una vida acomodada, a ella lo que le llena es trabajar. Finalmente, ya no se transmitió lo que Manola hizo”, concluyó.