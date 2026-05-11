César Bono se bautizó al cristianismo a sus 75 años, ¡fotos exclusivas!

Hace unos días, César Bono vivió una de las experiencias emocionales más fuertes de su vida, al bautizarse en una congregación cristiana. Conmovido, el actor destacó que se la pasó llorando de entusiasmo gran parte de la ceremonia. “Qué cosa tan increíble fue para mí. Yo me la paso llorando por las cosas tristes y por las alegres”.

El pastor Luis Lischa ofició su ceremonia. No fue sumergido en una tina de agua como se hace normalmente, debido a sus problemas de salud, pero le vertieron agua encima. / Fotos: Redes sociales.

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¿Cómo fue el bautizo de César Bono a los 75 años de edad?

El inolvidable intérprete de “Frankie Rivers” (de la serie Vecinos) relató que decidió bautizarse porque quería vivir conscientemente ese momento espiritual, ya que cuando fue bautizado dentro de la religión católica, era apenas un bebé. Ahora quiso hacerlo con decisión y desde la fe que ha fortalecido con los años.

“Quería sentirlo en vivo y en una congregación cristiana”, explicó el actor, quien recordó que, durante la ceremonia, tuvieron que sentarlo para evitar que se sumergiera en la tina, debido a su estado de salud. “A final de cuentas, al Señor lo bautizó Juan Bautista en el río Jordán (cuando tenía 30 años), y así existimos gente que creemos”. César Bono.

Uno de los momentos que más lo marcaron fue cuando el pastor que realizó el bautizo le habló al oído antes de echarle el agua. Según contó, aquellas palabras lo tocaron profundamente.

“Me dijo unas cosas, por lo mismo que ya estaba sentado, que me conmovieron muchísimo. Luego de eso ya me puso el agua”. César Bono.

Bono también reveló que, como una fuerte casualidad, ese mismo día se encontró con Anel Noreña, viuda de José José, quien también es cristiana y le dijo una frase que se quedó grabada en su corazón:

“Voy a que me bauticen en la congregación cristiana, llego a un restaurante y lo primero que veo de frente es a Anel, viuda de mi querido José José, al cual conocí cuando cantaba en un trío. Le digo: ‘¿Qué crees? Vengo de bautizarme, tengo 75 años y me acaban de bautizar’, y me respondió: ‘Qué bueno, César, porque a eso venimos a esta tierra, a tener contacto con el Señor’”. César Bono.

Explicó que su acercamiento al cristianismo comenzó hace años, gracias al fallecido actor Sergio Ramos ‘el Comanche’, a quien describió como un hombre muy creyente y con gran conocimiento de la Biblia. Según indicó, le compartió pasajes de las Escrituras, mismas que terminaron cambiándole la vida. “Cuando Cristo entró en mi corazón, junto al Espíritu Santo, estaba haciendo una película con él”, expresó, y aseguró que, desde entonces, su fe cambió por completo su manera de ver la vida.

“Nací en una familia católica, pero luego me convertí al cristianismo por un libro que se llama El poder de la alabanza. A ese libro llegué gracias a Sergio Ramos, que fue un ser espectacular. Aparte de ser ‘el Comanche’ y de ser muy gracioso, era muy cristiano. Cuando le hablé y le dije que Cristo estaba en mi corazón, en ese momento me dijo pasajes de la Biblia; o sea, Sergio no tenía que tener una Biblia en la mano, se la sabía de memoria, y me habló de cómo el Señor se hace cargo de nosotros. ¿Por qué te preocupas de qué vas a comer si no compras la comida? El Señor te la regala. Él provee y proveerá”. César Bono.

Se estremeció al hablar sobre la muerte y si su perspectiva sobre ella cambió con su reciente bautizo. Con serenidad, aseguró que, a su edad, tiene claro que el final llega cuando el corazón deja de latir. “Estoy convencido de que todos vamos a morir del corazón. Nadie se muere de los riñones, cáncer, pulmón. Morimos cuando el corazón deja de latir”, expresó, recordando también a la madre de sus hijas, quien falleció el pasado 4 de mayo.

César Bono habló sobre su amigo Sergio Ramos y de su exesposa quien recién falleció Xóchitl Vigil. / Fotos: Redes sociales.

¿Qué dijo César Bono de la muerte de su exesposa Xóchitl Vigil?

Sobre la muerte de Xóchitl Vigil, comentó que no pudo despedirse de ella debido a que tenían muchos años separados. Recordó el momento en el que decidieron que ya no estarían juntos. “No (me despedí). Llevaba mucho tiempo divorciado de ella, lo cual me dolió mucho. Soy hijo de un matrimonio que se divorció, jamás estuvo en mis planes divorciarme, porque me dolió mucho como hijo y no quería que mis hijas pasaran por eso, pero pues pasó”.

Pese a ello, comenta que no hubo resentimientos entre ellos y está en paz con eso, con la esperanza de que se puedan reencontrar en el cielo.

“Como decía ‘Chespirito’: ‘Sin querer queriendo’ me divorcié. Me dolió mucho y entonces si nos veíamos, no nos guardábamos rencor. Todos moriremos del corazón, como acaba de morir la madre de mis hijas, y nos veremos después”. César Bono.

Recordó cuando trabajaron en el programa Hogar, dulce hogar.

Cuando lo hice, era un matrimonio de la vida real. Ella estaba embarazada realmente, o sea, el embarazo de mi hija, la más chica, que se llama María del Sol, lo vieron todos los mexicanos. Le gritaba ‘Xóchitl’, que está mal dicho: El nombre se pronuncia Xóchil, pero yo le decía ‘Xóchitl’, para cotorrear en la tele del náhuatl”. César Bono.

Y lejos de mostrarse derrotado, aunque actualmente enfrenta problemas de salud, César Bono confesó que no busca un milagro, pero definitivamente hoy vive más tranquilo gracias a su fe y con el deseo de seguir trabajando hasta el último día de su vida. “Sí (busco un milagro), no dejo de rezar.... pero, deja tú que me mejore... que pueda seguir trabajando hasta el día que el corazón deje de hacer ‘taca taca’”, indicó.

Finalmente, el actor mencionó que le impresiona cómo hoy en día sigue vigente su trabajo a través de audios virales, con frases de sus personajes: “Eso de los audios me tiene enloquecido. Los hay de películas que sí entiendo por qué se hicieron virales, porque son muy graciosos. Hasta yo me río con los de mis películas, pero el último es cuando digo: ‘Sí le sabes, Luisito, sí le sabes’. (En Vecinos) no sé por qué dije eso, y es viral, la gente me lo pone”, concluyó, divertido y agradecido con el público.

¿Cómo anunció César Bono la muerte de su exposa y cuándo falleció?

El 5 de mayo, en plena entrevista por el inicio de los festejos de los 25 años de la obra Defendiendo al cavernícola, el actor soltó en llanto al decir que Xóchitl Vigil había perdido la vida el 4 de mayo, mismo día en el que él tenía la única función que da de la puesta en escena y, pese al dolor, tuvo que subir al escenario y al siguiente día presentarse con la prensa para iniciar la celebración de la obra.

César Bono se bautizó en la iglesia Mosaic México. / Fotos: Redes sociales.

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¿Qué es el bautismo cristiano y cómo se realiza?

Es un acto religioso que simboliza la unión de una persona con la fe.

﻿﻿Se realiza con agua, ya sea sumergiendo a la persona o derramando agua sobre su cabeza.

﻿﻿Para los cristianos, representa un nuevo comienzo espiritual y el perdón de sus pecados.

﻿﻿También simboliza “renacer” en la fe y comenzar una vida guiada por Dios.

﻿﻿En muchas iglesias cristianas, el bautismo se hace cuando la persona decide conscientemente acercarse a Dios y expresar públicamente su fe. Puede incluir oraciones, cantos, palabras del pastor.

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¿Cuál es la trayectoria de César Bono?

Comenzó su carrera en la década de los años 70.

﻿﻿ Se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la TV mexicana gracias a programas como Mi secretaria, Hogar dulce hogar, Hospital de la risa y La jaula.

﻿﻿En cine fue una figura emblemática del llamado cine de ficheras’ y las comedias de doble sentido de los años

80 y 90, donde compartió con figuras como Alfonso Zayas y Rafael Inclán.

Uno de sus personajes más queridos es “Frankie Rivers” en Vecinos, serie de comedia que comenzó en 2005 y que hasta ahora lo convirtió en un ícono de la comedia popular.

En doblaje también destacó al prestar su voz a “Mate”, en la película Cars.

Participó en novelas como Cachito de cielo, Muchacha italiana viene a casarse, El bienamado y Betty en NY.

En teatro logró uno de los récords más importantes del país con el monólogo Defendiendo al cavernícola, que ha interpretado durante más de 20 años.

Ha sido reconocido por su trayectoria de más de 50 años y a pesar de tener problemas de salud, continúa trabajando en televisión y teatro.

César Bono tiene una trayectoria que abarca desde los años 70. / Fotos: Redes sociales.

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¿De qué está enfermo César Bono?

El actor ha enfrentado las secuelas de 8 infartos cerebrales que sufrió en 2018, que afectaron su movilidad del lado izquierdo y le provocaron epasticidad (rigidez) en la mano.

A inicios de este año sufrió una caída en el baño que le provocó fracturas de 2 costillas y complicó aún más su movilidad.

El actor sigue activo en TV con la serie Vecinos y en la obra de teatro Defendiendo al cavernícola . También participará en Abelito de la guarda.

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