Mhoni Vidente predice cataclismo mundial en mayo de: extraterrestres, conspiraciones y alerta global

Dicen que cuando Mhoni Vidente habla, algo pasa y esta vez dejó un escalofrío colectivo. La vidente soltó una fecha que ya genera miedo. Entre extraterrestres, viajes en el tiempo y conspiraciones, asegura que ese día podría cambiar la historia. Te contamos.

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Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre el cataclismo mundial y cuando sucederá?

La famosa astróloga Mhoni Vidente volvió a encender las redes sociales tras lanzar una de sus predicciones más impactantes: un cataclismo mundial el 13 de mayo de 2031. Durante una transmisión en YouTube, la vidente habló sobre un evento que, según ella, transformará por completo el rumbo de la humanidad.

Mhoni Vidente aseguró que esta fecha no es casualidad. La vidente explicó que el 13 de mayo de 2031 supuestamente estaría cargado de simbolismo y energía, lo que detonaría un fenómeno global que podría afectar a todo el planeta.

“El mundo va a tener un cataclismo total el día 13 de mayo del 2031” Mhoni Vidente

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¿Cómo relaciona Mhoni Vidente el cataclismo con extraterrestres y viajes en el tiempo?

Uno de los puntos que más llamó la atención de la predicción de Mhoni Vidente es su teoría sobre los extraterrestres y los viajes en el tiempo. Según explicó, estos seres no serían de otro planeta, sino humanos del futuro que regresan en el tiempo.

“Los extraterrestres somos nosotros mismos en el año 3313”, comentó durante la transmisión, dejando abierta la posibilidad de que la humanidad haya evolucionado a tal nivel que puede viajar en el tiempo.

Además, Mhoni Vidente vinculó el rápido avance de la tecnología y la inteligencia artificial con esta teoría. Según ella, el crecimiento acelerado en estos campos no sería completamente natural.

“Era imposible que el ser humano evolucionara tanto en tan poco tiempo”, señaló, insinuando que podría existir una intervención externa o futura en el desarrollo humano.

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Mhoni Vidente lanza polémicas predicciones sobre la realeza británica: divorcio, infidelidad y maldición tras Isabel II. / IG: @mhoni1

¿Existe una conspiración mundial detrás del cataclismo predicho por Mhoni Vidente?

Otro elemento clave en las declaraciones de Mhoni Vidente es la supuesta existencia de una conspiración mundial. La vidente afirmó que ciertos descubrimientos relacionados con la ciencia, la salud y el universo habrían sido ocultados.

En su mensaje, aseguró que algunos científicos que investigaban temas como vacunas, gravedad y vida extraterrestre habrían desaparecido o muerto en circunstancias sospechosas.

Sin presentar pruebas, la astróloga insinuó que estas personas habrían sido silenciadas para evitar que revelaran información que podría cambiar la percepción del mundo.

Esta parte de la predicción ha sido una de las más debatidas, ya que mezcla elementos de teorías conspirativas con temas científicos, lo que ha generado tanto escepticismo como inquietud entre el público.