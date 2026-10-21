La casa de los famosos 2027: Filtran LISTA de los supuestos participantes para la nueva temporada, ¿quiénes son?

A solo unos meses de que terminara La casa de los famosos Telemundo 2026, pronto han llegado los rumores a redes sociales sobre la próxima edición. Ahora, circula una lista que presuntamente tiene algunos de los nombres que estarán en el reality del siguiente año. ¿Quiénes son?

Filtran lista de presuntos participantes de La casa de los famosos 2027 / Mezcalent/Redes sociales

¿Quién fue el último ganador de La casa de los famosos de Telemundo?

El ganador más reciente de La casa de los famosos de Telemundo es Fabio Agostini, el modelo español se hizo de la corona del reality el 11 de junio de 2026, en un cierre que terminó siendo polémico.

Esta edición fue una de las más complejas, pues hubo un total de 26 participantes a lo largo de las 17 semanas de competencia. Además, algunos creen que la ganadora debía haber sido Celinee Santos, la modelo dominicana.

El drama no se detuvo con la final, ya que todavía después hubieron varias declaraciones en contra de Celinee, tachando a la reina de belleza como una mala perdedora.

Estos fueron los representantes mexicanos:



Sergio Mayer,

Lupita Jones,

Laura Zapata,

Kunno,

Caeli y

Verónica del Castillo.

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Fabio Agostini ganador de La casa de los famosos 2026 / Telemundo

Lista filtrada revelaría a los presuntos participantes de La casa de los famosos 2027

Durante la noche del 20 de octubre, comenzó a viralizarse una imagen en la que se mencionaban a los presuntos participantes que estarán en La casa de los famosos 2027, a más de cuatro meses de su estreno.

Algunos mexicanos destacan en la lista:



Lucía Méndez,

Sergio Basáñez,

René Farrait,

Jesús Zavala,

Ceci Ponce,

Yuvanna Montalvo y,

Romina Marcos.

Cabe señalar que esta lista no es definitiva, y solo está basada en rumores creados en redes sociales y de ciertas declaraciones de periodistas.

¿A quién quieres ver en el reality de Telemundo?

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Se sacan del Orto que la Multicampeona MATI ÁLVAREZ va a LCDLF y de Telemundo 😛🤣 #BatallaColosal #ExatlonMexico https://t.co/mV0mbmCSBz — ➕Perra ➕Bitch 👑🍷 (@DenishaK25) October 21, 2026

Fecha de estreno de La casa de los famosos 2027 y dónde verla

Por ahora no se ha fijado una fecha oficial de estreno para La casa de los famosos 2027, solo al terminar la edición pasada, la presentadora Jimena Gállego anunció que volverían para el próximo año.

Como una referencia, la sexta temporada se confirmó en 2026, mientras que el estreno del reality se llevó a cabo el 17 de febrero de ese mismo año.

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La casa de los famosos México 2027 también tiene algunos rumores, y ya se habrían barajeado el nombre de varios artistas alrededor del programa.

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