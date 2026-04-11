Habitante de La casa de los famosos 2026 padece una enfermedad sin cura, tras cáncer de su mamá: VIDEO

Uno de los habitantes de La casa de los famosos 2026 contó algo que pocos conocían: padece una enfermedad sin cura. El diagnóstico lo tomó por sorpresa, ya que se le informó, poco tiempo después, de que a su madre le llegara el cáncer. ¿De quién se trata?

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Qué habitante de La casa de los famosos 2026 padece una enfermedad sin cura?

Hace unos días dentro de La casa de los famosos 2026, Fabio Agostini, un reconocido modelo e influencer español, reveló frente a las cámaras que padece una enfermedad sin cura definitiva.

En sus palabras, Fabio dijo que padece psoriasis, una enfermedad autoinmune que afecta de manera directa la piel de las personas.

Según información del portal Mayo Clinic, la psoriasis es un padecimiento que “causa un sarpullido con manchas rojas y escamosas que pican, sobre todo en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo”.

La psoriasis es una enfermedad crónica mediada por el sistema inmunológico. En condiciones normales, la piel se renueva aproximadamente cada 28 días. Sin embargo, en quienes la padecen, el proceso ocurre en cuestión de días, provocando la acumulación de células

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Fabio Agostini en La casa de los famosos 2026 / Telemundo

¿Cómo se dio cuenta Fabio Agostini que padece psoriasis?

En una discusión protagonizada por Fabio Agostini en La casa de los famosos 2026, el modelo hizo mención a una “burla” de Celinee, quien aparentemente arremetió contra su piel, algo que molestó al español:

Te recuerdo que yo tengo psoriasis en la piel, y sabes por qué me sale la psoriasis, cuando me da nervio. ¿Y sabes por qué me salió psoriasis en toda la pierna? Porque a mí mamá le detectaron cáncer. Fabio Agostini

Continuando su testimonio, Fabio aseguró que la psoriasis lo alcanzó debido a sus nervios, de manera paralela, se mostraba enojado tras la burla de algunos de sus compañeros al hablar de otras enfermedades.

El debate continuó en redes, ya que tanto hay internautas que lo apoyan, otros creen que es “doble moral”, debido a comentarios que ha soltado en contra de la propia Celinee.

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¿Quién es Fabio Agostini y a qué se dedica?

Fabio Agostini es un modelo, influencer y una personalidad de la televisión española, quien ha ganado popularidad en el mundo del entretenimiento latino gracias a su participación en diversos realities shows, especialmente en México y Estados Unidos.

Su gran oportunidad llegó en 2018 cuando participó en Enamorándonos. En ese mismo año se integró a Guerreros.

Con el paso del tiempo, Fabio ha continuado su carrera en televisión. Ha participado en programas como La venganza de los ex VIP, convirtiéndose en un habitual de programas que tienen múltiples polémicas.

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