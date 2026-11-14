La mansión VIP 2: ¿Quién es ‘la Cukis’? ¡Esto sabemos de la participante “sensación” del reality!

El domingo 8 de noviembre arrancó la segunda temporada de La mansión VIP, un reality en el conviven más de 15 famosos, especlamente del mundo digital. Entre ellos, ha destacado en los primeros días ‘la Cukis’, quien, a decir verdad, también protagonizó algunas polémicas.

La mansión VIP’ / Redes sociales

¿Quiénes son todos los participantes confirmados de La mansión VIP 2?

Por fin arrancó La mansión VIP 2. Horas después del inicio, Dani Flow abandonó el reality de forma repentina, aún cuando fue uno de los últimos confirmados del reality. De tal manera que la lista definitiva de participantes quedó integrada por:



Abel Robles

Bellakath

Cintia Cossio

La Cukis

Doña Alegría

Edwin Mendoza

Itatí López

Jlexis

João Ferreira

Jorjais

Karely

Odette Orlena

Paolita Suárez

Rod Contreras

Tony Aguirre

Además, HotSpanish les adelantó a los concursantes que existe la posibilidad de que un nuevo famoso entre a la casa para ocupar el lugar que dejó libre Dani Flow, tiempo después, confirmó a Jorge Durán como participante .

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Participantes de La mansión VIP 2 / Redes sociales

¿Quién es ‘la Cukis’?

Según lo reportado, ‘la Cukis’ es una creadora de contenido que nació en Agua Prieta, Sonora, aunque creció en Hermosillo. Pese a su creciente fama, buena parte de su trayectoria permanece en el misterio: se desconoce su nombre real y su fecha de nacimiento exacta.

Su historia en el mundo digital comenzó cuando todavía era menor de edad. En sus inicios se sumaba a trends virales.

Con el tiempo dio un paso más y comenzó a realizar transmisiones en vivo en sus cuentas de YouTube, Instagram y TikTok, plataformas donde acumula más de 1 millón de seguidores sumando todas.

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Entrada de ‘la Cukis’ en La mansión VIP 2

¿Qué polémicas ha protagonizado ‘la Cukis’?

El ascenso de ‘la Cukis’ en el mundo digital NO ha estado lejos de polémica. A lo largo de su trayectoria ha enfrentado críticas, señalamientos y rumores, principalmente sobre su apariencia, su identidad y su orientación sexual.

En una entrevista con Fer Arriella, la influencer desmintió ser una mujer trans y explicó el origen de las dudas:

La verdad es que no. Han sacado fotos mías, han hecho cosas, pero yo saqué otras fotos de cuando yo estaba chiquita. La gente pregunta mucho eso por mi cuerpo y mi voz. He visto videos en donde dicen ‘su voz me confunde mucho’, es por eso que la gente tiene la duda. ‘La Cukis’

Después de revelarse a todos los participantes de La mansión VIP 2 y comenzar la transmisión del 24/7... ¿quién es tu favorito para ganar?

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