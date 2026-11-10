¿Doña Alegría sale de La mansión VIP? Aldo de Nigris explota por baile que le hicieron a su abuela y, ¿la saca?

Hace apenas unos días dio inicio la segunda temporada del reality comandado por HotSpanish, programa que desde el el primer momento dio de qué hablar, como la inesperada salida de Dani Flow de ‘La mansión VIP’ ¡a cuatro horas de haber entrado!

Ahora, una nueva polémica ha estallado, y tiene como protagonista a nada más y nada menos que Doña Alegría, mamá de Poncho de Nigris y abuela de Aldo de Nigris, ¿qué pasó con ella que hizo enfurecer a su nieto? Te lo revelamos.

Doña Alegría en polémica tras “rechazar” a fans / Redes sociales

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¿Qué pasó con Doña Alegría en ‘La mansión VIP’?

Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Alegría, dio de qué hablar luego de que a horas de ingresar a ‘La mansión VIP’, protagonizara un tenso momento con Joao Ferreira y Jlexis.

Mientras la abuela de Aldo de Nigris se encontraba sentada en la sala, los dos influencers llegaron y muy cerca de ella empezaron a bailar sensualmente, situación que claramente molestó a Doña Alegría, quien de inmediato se levantó, y les propinó unos almohadazos.

Como era de esperarse, Doña Alegría les comentó a todos el incidente, asegurando que ella era una señora decente a la que tenían que respetar: “no estoy provocándoles nada para que me hagan eso”.

Doña Alegría en ‘La mansión VIP 2026' / Captura de pantalla

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¿Cómo reaccionaron Joao Ferreira y Jlexis a la molestia de Doña Alegría en ‘La mansión VIP’?

Tras la polémica, Joao Ferreira le contestó a Doña Alegría, y le aseguró que no le tenía miedo a un enfrentamiento con Aldo y Poncho, en caso de que quisieran defenderla: "¿Crees que tengo miedo de tu hijo? Yo tengo tres cinturones de boxeo”.

Ante esta respuesta, Poncho de Nigris explotó en redes sociales, asegurando que el influencer había sido muy grosero con su madre: “Muy groserito el brasileño, vamos a ver si cuando entremos tiene los mismos huevos. Muy agresivo que le contesta a doña alegría. Según tiene cinturones, ahí está ring royale a ver si es muy bueno”, aseguró.

Luego de que Doña Alegría se mostrara realmente molesta por lo ocurrido, tanto Joao Ferreira como Jlexis le ofrecieron una disculpa asegurando que todo se trataba de una broma sin maldad y que su intención jamás fue faltarle al respeto.

Poncho de Nigris y doña Lety Guajardo / Redes sociales

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¿Por qué Aldo de Nigris se enfureció con lo ocurrido a Doña Alegría en ‘La mansión VIP’?

En un reciente encuentro con los medios, Aldo de Nigris se dijo realmente molesto por lo que le ocurrió a su abuela en el reality de HotSpanish. Según su testimonio se “calentó” e incluso quiso ponerlos en su lugar y sacar a Doña Alegría de ‘La mansión VIP’ de inmediato.

Aunque Aldo de Nigris sabe que se trata de un reality, tiene muy claro que es importante respetar los límites, ya sea que los esté pidiendo un hombre o una mujer. Al momento asegura que ya está más tranquilo, sobre todo al darse cuenta que su abuela también está bien.

“Yo obviamente como soy familiar de ella claro que dije “los quiero agarrar a put****” de verdad, yo dije quiero meterme y sacar a mi abuela y meterles unos chingad*** es la realidad, porque pues uno siempre va a defender a los suyos” Aldo de Nigris

Aunque su inicio en el reality de convivencia no ha sido lo que esperaba, lo cierto es que Doña Alegría está feliz de formar parte de ‘La mansión VIP’, o al menos así lo reveló Poncho de Nigris: “le cumplí su sueño”.