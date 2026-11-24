Tras la polémica que generó la cachetada que protagonizaron Karely y Paolita Suárez en La mansión VIP, llegó un momento de sinceramiento en el que la modelo abrió su corazón para compartir la verdadera razón por la que ingresó al reality 24/7 de YouTube. ¿Está en problemas económicos? ¡Te contamos los detalles!

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Karely rompe el silencio sobre las razones detrás de su ingreso a La mansión VIP 2. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la verdadera razón por la que Karely entró a La mansión VIP 2?

En una plática con Paolita Suárez, doña Alegría y más habitantes de La mansión VIP 2, Karely contó que uno de los principales motivos por los que aceptó entrar al reality show es la discapacidad de su hermana, quien no puede hablar ni caminar a raíz de un problema de salud que sufrió siendo apenas una bebé.

De acuerdo con la creadora de contenido, cuando su hermana menor estaba recién nacida tuvo una temperatura muy fuerte que le afectó el cerebro, pese a los cuidados constantes que tuvo su mamá. “Esos 15 minutos le afectaron al cerebro”, contó la influencer y agregó:

“Estaba recién nacida mi hermana y le daba temperatura muy fuerte, pero mi mamá nunca la sacó; siempre iba que con el doctor, me dan la receta, voy y regreso. Pero esos 15 minutos le afectaron en el cerebro; ella ya no habla ni camina. Está viva”. Karely

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Karely vive un momento de sinceramiento en La mansión VIP. / Foto: Redes sociales

¿Cuánto cuesta el tratamiento de la hermana de Karely por el que entró a La mansión VIP 2?

Según explicó Karely, aunque su hermana cuenta con un cuarto especial para sus terapias y tiene todos los aparatos necesarios en casa, es demasiado caro mantenerlo, razón por la que decidió sumarse al proyecto de Roberto González, mejor conocido como HotSpanish.

“Yo la llevo a terapias, le hice un cuarto especial con aparatos y todo, pero sí es muy caro, vale como 900 mil pesos. Uno por año; de hecho, ya le toca este año. Por eso estoy aquí, es que es muy caro todo. Tener una discapacidad en tu familia es muy caro”. Karely

Pese a que la exparticipante de Ring Royale vivió un momento muy emotivo, las críticas por parte de los usuarios no se hicieron esperar, pues internautas recordaron que su esposo ha estado mandando superchats al programa y lo invitaron a mejor destinar ese dinero al bienestar de la hermana de la modelo.

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¿Cuánto gana Karely con su plataforma de contenido exclusivo?

Asimismo, otros usuarios revivieron las declaraciones que Karely hizo meses atrás sobre cuánto dinero gana en su plataforma de contenido exclusivo. Fue en el podcast con Iván Fematt, ‘la Mole’, donde la modelo soltó una cifra aproximada de sus ingresos mensuales.

“Bien, yo estoy legal, entre 10 pesos a cinco millones, sí deja la put***", contó Karely en aquella ocasión; declaración que volvió a salir a la luz tras su confesión en La mansión VIP 2 y que desató especulaciones sobre si realmente atraviesa una mala racha financiera, generando comentarios como:



"¿Pero no es que es multimillonaria?”.

“Ella se llena la boca diciendo que tiene muchos millones y así”.

“Siento que dice eso para que la gente la apoye más”.

“Pero no se supone que es multimillonaria”.

Hasta el momento, la familia de Karely no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de la modelo en La mansión VIP 2, pero los comentarios divididos en redes sociales continúan. ¿Su sinceramiento le jugará en contra?

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