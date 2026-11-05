Karely se viste de luto tras sufrir dolorosa pérdida previo a La mansión VIP 2: ¿Abandona el reality? FOTO

Luego de que Karely fuera confirmada como una de las participantes de la segunda temporada de La mansión VIP, la creadora de contenido se vistió de luto tras anunciar la trágica pérdida de uno de los integrantes de su familia. ¿Cancelara su participación en el reality 24/7? ¡Te contamos todos los detalles!

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Karely será una de las participantes de la segunda temporada de La mansión VIP. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la confirmación de Karely como participante de La mansión VIP 2?

Meses después de que Karely sufrió un ataque armado en su casa, la influencer fue confirmada como la primera habitante de la segunda temporada de La mansión VIP. La noticia se dio a conocer a través de un video difundido en las redes oficiales del reality show 24/7 creado por HotSpanish.

En el breve clip se observa la silueta de una mujer que luce un elegante vestido negro dentro de una tina de baño adornada con pétalos rojos. Con el fin de mantener el misterio hasta el último segundo, su identidad queda al descubierto al final del material audiovisual, cuando Karely se retira una máscara mientras comienza a sonar el tema oficial de La mansión VIP.

Desde que se confirmó que la exparticipante de Ring Royale formaría parte del reality creado para Internet, las expectativas entre sus seguidores no se hicieron esperar y, de inmediato, surgieron comentarios positivos como: “La mejor participante”, “Ahora sí, viene lo bueno”, “Vas a ganar, amor”, entre otros.

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Así fue la confirmación de Karely como habitante de La mansión VIP 2. / Foto: Redes sociales

¿Qué integrante de la familia de Karely murió previo a su entrada a La mansión VIP 2?

A solo unos días del estreno de la segunda temporada de La mansión VIP, Karely sorprendió a sus seguidores al dar a conocer la muerte de su perrito a través de sus historias de Instagram. Junto a la fotografía de su cachorro, la creadora de contenido informó: “Se murió mi perrito"; posteriormente, confesó sentirse muy triste ante su partida.

La regiomontana no dio mayores detalles sobre las causas del deceso de su mascota; sin embargo, horas después concedió una entrevista para el programa Sale el sol en la que habló sobre su próximo ingreso a La mansión VIP pese a estar atravesando un doloroso luto familiar.

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Karely se viste de luto antes de ingresar a La mansión VIP. / Redes sociales

¿Cómo se siente Karely a días de ingresar a La mansión VIP 2?

En medio de los rumores que señalan que Karely supuestamente habría recurrido a la santería, la creadora de contenido concedió una entrevista al programa Sale el sol, donde habló sobre su sentir a solo unos días de ingresar al reality show. Pese a estar emocionada por el reto, reconoció tener miedo a la ‘funa’.

“Me da miedo, la verdad, porque ya sé que la gente por todo te funa; yo sé que va a haber gente a la que le voy a caer bien, pero ya el 24/7 conmigo es raro”. Karely Ruiz

De esta forma, la regiomontana dejó en claro que sus planes siguen en marcha y permanecerá en el proyecto a pesar del luto familiar que enfrenta tras la muerte de su mascota. Por lo tanto, será a partir del próximo 8 de noviembre cuando sus seguidores puedan seguir su día a día a través de la transmisión 24/7 de La mansión VIP 2.

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