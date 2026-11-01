¿Karely recurrió a la santería para incrementar su fama? Su madrina revela los rituales que realizó

Karely fue la primera participante confirmada para la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, reality que se estrenará el próximo 8 de noviembre.

La influencer es una de las figuras más reconocidas de las redes sociales y en la televisión.

Sin embargo, recientemente volvió a llamar la atención por un tema relacionado con su vida espiritual, luego de que ‘Karlita la Santera’, quien se identifica como su madrina dentro de esta religión, revelara detalles sobre las ceremonias en las que habría participado la modelo e incluso relacionara estas prácticas con su crecimiento económico y profesional.

¿Cómo comenzó Karely en la santería y qué rituales habría realizado? Te contamos.

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Karely Ruíz / Foto: Redes sociales

¿Quién es ‘Karlita la Santera’, madrina de Karely en la santería?

Karlita la Santera, es una mujer dedicada a la práctica de la santería y que ha ganado notoriedad por hablar públicamente sobre las creencias y ceremonias espirituales de distintas personalidades del espectáculo.

Se dio a conocer principalmente por sus participaciones en el Canal 6 de Multimedios, donde compartía predicciones y orientaciones relacionadas con temas como el amor, la salud, el trabajo y la economía. También ha participado en entrevistas y programas digitales para hablar sobre esta religión.

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Karlita la Santera / Redes sociales

¿Cómo fue la iniciación de Karely en la santería?

De acuerdo con las declaraciones de Karlita la Santera, ella fue quien acercó a Karely a la religión yoruba y se convirtió en su madrina espiritual durante su proceso de iniciación.

La santera reveló que la influencer recibió la llamada ‘mano de Orula’, una ceremonia de la tradición yoruba mediante la cual se establece un vínculo espiritual con Orula, deidad relacionada con la sabiduría y la adivinación.

Desde entonces, Karlita se ha referido a Karely como su ahijada y ha compartido algunos detalles sobre su acercamiento a estas prácticas religiosas. Sin embargo, la mayor parte de la información sobre el proceso de iniciación ha sido difundida por la propia santera, pues Karely no ha hablado públicamente a profundidad sobre todos los detalles de la ceremonia.

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Karely Ruíz / Instagram

¿Qué ceremonias ha realizado Karely en la santería?

De acuerdo con las declaraciones de ‘Karlita la Santera’, Karely habría participado en distintas ceremonias relacionadas con la santería. Una de ellas fue la llamada ‘mano de Orula’, el rito de iniciación mediante el cual, según esta tradición, se recibe orientación y protección espiritual.

Recientemente, la santera también mencionó que Karely realizó un ‘rayamiento', otro proceso ritual en el que se hace un pacto con los muertos, el cual le habría aumentado su éxito y fama considerablemente; pues después de ese ritual, comenzó a tener más popularidad.

“Ella decía: ‘Pues sí quiero estar dentro de esto, quiero más poder y vamos por otra etapa’. Pues se raya; rayamiento es el pacto que haces con los muertos (...) Ella primero hizo mano de orula, y luego hizo rayamiento. fue cuando hizo Playbpoy, tuvo su bebé, y todo increíble.” Karlita la Santera

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