¿Brujería en ‘La granja VIP’ 2026? Aseguran que una participante estaría haciendo RITUALES en el reality

Tras los recientes rumores de presunta brujería en ‘La casa de los famosos México’ 2026, ahora las especulaciones llegaron a ‘La granja VIP’, donde una participante ha llamado la atención por supuestas actividades extrañas durante la noche.

Y es que el periodista Gabo Cuevas aseguró que, según fuentes cercanas a la producción, una de las habitantes realizaría extrañas actividades en los puntos ciegos de la granja.

¿De quién se trata y qué tipo de rituales estaría practicando? Te contamos.

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La granja VIP / Redes sociales

¿Quién es la participante de ‘La granja VIP’ 2026 señalada por presunta brujería?

De acuerdo con las declaraciones de Gabo Cuevas, Azalia Ojeda presuntamente sería la participante de ‘La granja VIP’ 2026 señalada por presuntamente realizar prácticas relacionadas con la brujería dentro de las instalaciones.

El periodista aseguró que Azalia se aleja constantemente de la convivencia y que, según fuentes cercanas a la producción, se levanta durante la madrugada para dirigirse a uno de los puntos ciegos de la granja.

Asimismo, Cuevas señaló que personas vinculadas al programa habrían percibido un ambiente extraño y reportado situaciones poco comunes durante las transmisiones.

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Azalia Ojeda en La granja VIP 2026

¿Qué tipo de rituales estaría haciendo Azalia Ojeda en ‘La granja VIP’?

Gabo Cuevas comentó que, según las versiones que recibió, la producción habría notado que Azalia se levanta durante la noche y se dirige a una zona donde está la imagen de una virgen. El periodista señaló que se trata de un punto ciego de la granja, es decir, un espacio que no aparece en la transmisión del 24/7, donde supuestamente la participante realiza oraciones.

“La Negra (azalia) empieza a desaparecerse de la nada. A los que hacen la guardia nocturna se les hace raro ver que Azalia se levanta y se va atrás de la virgen y que en esos puntos ciegos empieza a hacer oraciones (...) Ella se va a esos puntos y agarra ropa de los participantes y se pone a hacer mantras encima de la ropa.” Gabo Cuevas

Asimismo, relató que Azalia presuntamente toma prendas de sus compañeros, entre ellos Kunno, Mane, Niurka y Julio Camejo, para realizar oraciones sobre ellas.

“En los puntos ciegos, Azalia lleva ropa de Niurka, lleva ropa de Julio, de Mane, de Kunno y les hace oraciones.” Gabo Cuevas

Por otra parte, Cuevas mencionó que algunas personas de la producción habrían notado la presencia de mariposas y gatos negros en los camerinos y foros de grabación. En algunas creencias, estos animales se asocian con la mala suerte o los malos augurios; además de que supuestamente se les han roto muchas pulseras de protección.

“El día que ganó, en el foro se empezaron a aparecer mariposas negras y un gato negro, y que de repente la vibra se siente bien extraña (...) Se les han roto sus pulseritas de protección a muchos de la producción (...) Tienen mucho miedo porque ven que Azalia está haciendo cosas raras.” Gabo Cuevas

Hasta el momento, no existe confirmación ni evidencia que permita afirmar que Azalia esté realizando rituales de brujería o actividades relacionadas con el esoterismo dentro del reality.

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¿Azalia Ojeda ya había sido señalada por brujería en otros realities?

Gabo Cuevas también señaló que los rumores sobre las prácticas esotéricas de Azalia no serían recientes. Recordó algunas situaciones que llamaron la atención durante su participación en ‘Survivor México’.

El periodista mencionó que, durante aquella edición, Azalia se habría negado a entrar al mar o comer mariscos por motivos religiosos. Además, aseguró que la participante tendría un padrino en esa religión y afirmó que habría realizado sacrificios de animales.

“En Survivor, Azalia no quería meterse al mar, ni comer mariscos por su religión. Azalia tiene un padrino de esta religión, porque Azalia sí ha hecho sacrificios con animalitos (...) Azalia está muy cañona.” Gabo Cuevas

Cuevas sostuvo que, desde hace años, existirían versiones sobre este tipo de prácticas y añadió que, durante la participación de Azalia en ‘Survivor’, integrantes de la producción también habrían percibido situaciones que les parecieron extrañas. Según su interpretación, estos antecedentes estarían relacionados con lo que sucede actualmente en ‘La granja VIP’.

“En Survivor también pasaban cosas muy raras, y ahora lo hilo con lo que está pasando en la granja.” Gabo Cuevas

Los señalamientos de brujería y rituales en el medio del espectáculo es común; así como recientemente habrían captado a Galilea Montijo hacer un supuesto ritual durante el ‘Galifest’.

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