Actriz mexicana de telenovelas revela que fue víctima de brujería; ¡habría sido una compañera de elenco! VIDEO

Tras seis años de estar ausente en la pantalla chica, la actriz Betty Monroe reaparece. En una reciente entrevista, no solo habla del motivo por el que ya no se le ha visto en telenovelas, sino que también relata la vez en que una compañera quiso hacerle brujería. Te contamos lo que dijo.

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Betty Monroe se alejó de la televisión tras trabajar en ‘Bronco: la serie’ / Redes sociales

La presunta brujería que le hicieron a Betty Monroe

Durante la conversación, Betty Monroe recordó su paso por la telenovela ‘Sueño de amor’, lanzada en 2016 y protagonizada en gran parte por ella. Lejos de lo que muchos pudieran pensar, admitió que trabajar en ese proyecto no fue tan grato,

Y es que dejó ver que había mucha “envidia”. Al parecer, algunos de sus compañeros de elenco la menospreciaban por haber estado en otra cadena televisiva: “Esas personas no iban a entender por qué alguien que viniese de otra empresa tuviera el protagónico. Allí empezaron las envidias y muchas cosas”, indicó.

Si bien reconoce que le tocó trabajar con grandes estrellas como la fallecida Carmen Salinas y Renata Notni, reiteró que no fue una buena experiencia, principalmente con una actriz, cuyo nombre no quiso decir. Sugirió que esta última habría hecho alguna clase de magia negra para que le fuera mal al melodrama.

Betty Monroe “Sí, creo que hubo ahí (algo raro), sí tuvo que haberlo y te lo dije al principio: entras a una empresa donde no están de acuerdo muchas personas con que alguien que viene de otra televisora, pues no les gustaba. Sí, creo que hubo cosas”.

Indicó que Julián Gil fue una de las pocas personas que la cuidaron, pues justamente él le advirtió que tuviera cuidado, ya que algunos buscaban la forma de perjudicarla o minimizarla por cualquier medio.

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¿Betty Monroe se alejó de la televisión por culpa de ‘Sueño de amor’?

Betty Monroe relató que, en aquel entonces, sí sufrió mucho a causa del bullying, pero que, pese a todo, prometió darlo todo en pantalla, pues se considera una persona bastante profesional.

Reconoció que esta vivencia la hizo reflexionar mucho sobre si realmente la televisión era para ella, ya que no le gustaba pelearse con los demás ni que quisieran humillarla.

“Me ayudó mucho. Creo que tenía que haberlo hecho y entender, en parte, por lo que ya decidía yo decir: ‘Creo que esto ya no es para mí’. O sea, el pelear ya con personas, el hacer brujerías, el hacer chanchullas y hacer cosas feas no entra en mi persona”, expresó.

Además de esto, decidió alejarse un poco del medio para descansar: “Tenía ganas de estar en mi casa, de no correr, no estar preocupada si mañana o pasado tienes llamado, te lo adelantan, de córrele para acá. Quería descansar y creo que lo estoy haciendo bien, me la estoy pasando bien”, indicó.

Recordemos que, tras ‘Sueño de amor’, se distanció gradualmente de los melodramas. Trabajó en dos proyectos más: ‘¡Muy Padres!’ y ‘Bronco: la serie’. También se desempeñó como presentadora en Deportv.

Betty Monroe y la razón por la que alejó de la televisión / Redes sociales

¿Qué hace Betty Monroe actualmente?

Al cuestionarle sobre lo que hacía actualmente, Betty Monroe contó que actualmente se dedica al hogar. Aseguró que está disfrutando una de las mejores etapas de su vida.

“Estoy de ama de casa. De casa. Cocino, señora, lavo, plancho, barro. Ya, ya las uñas ya las tengo descarapeladas, ¿no? Ya sabe, ya me unto manteca en vez de crema y así esas cosas. Pero bien”, destacó.

Y agregó: “Pues mira, ya voy para los 50 y me siento muy bien. Entonces, lo más importante es cómo uno se siente y lo que transmite, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida estoy muy tranquila, tengo mucha paz y es lo que debo agradecer”.

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