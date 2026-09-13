‘Yahritza y su esencia’ fueron abucheados en pleno show y aseguran ¿amenazan a México con no volver a cantar?

Yahritza y su esencia volvieron a protagonizar una polémica luego de ser recibidos entre rechiflas y abucheos durante una de sus presentaciones. Ahora, habrían tomado una radical decisión que podría tener consecuencias para el público mexicano. ¿Qué se sabe?

Yahritza y su esencia fueron criticados / Redes sociales y canva

¿Por qué el grupo Yahritza y su esencia fue criticado hace unos años?

En 2023, los integrantes de Yahritza y su esencia enfrentaron una enorme ola de críticas luego de realizar comentarios que muchos consideraron ofensivos hacia la gastronomía mexicana y la Ciudad de México.

En aquel momento fueron cuestionados sobre su gusto por la comida mexicana, y a pesar de sus raíces nacionales, aseguraron que tienen mayor afinidad a la comida americana, específicamente los nuggets de “chicken”.

Dicha escena se ha convertido en una “cruz” que ha cargado la agrupación, pues se ganó el “odio” de algunas personas y sus presentaciones han tenido abucheos y altibajos desde ese hecho.

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Yahritza y su esencia fueron abucheados en una reciente presentación

El grupo de música regional mexicana, Yahritza y su esencia, se presentó durante el espectáculo de medio tiempo de la final disputada entre Toluca y Monterrey en el Shell Energy Stadium, en Houston, Texas.

Sin embargo, la participación de los hermanos no transcurrió como posiblemente esperaban, pues parte del público manifestó su rechazo mediante abucheos y silbidos.

La situación le dio la vuelta al mundo, pues se vio cuando los tres miembros abandonaron el campo al ritmo de pitidos por parte de los asistentes.

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Yahritza y su esencia fueron abucheados en la ‘Leagues cup’ / Redes sociales

¿Yahritza y su esencia dejarán de cantar en México tras abucheos?

Luego de la presentación, comenzaron a circular versiones sobre la reacción que habría tenido Yahritza y su esencia, una de ellas sobre la posibilidad de que la agrupación ya no cantara más en México (por su molestia).

Esta teoría se creó debido a un video (hecho con IA) que circuló en redes sociales, en el que mencionaban que ya no querían tener relación con México.

El problema radica en que las personas no han distinguido que se trata de una grabación hecha con inteligencia artificial, por lo que los comentarios en contra de la cantante y sus hermanos han crecido.

Hasta el momento, no se trata de una cancelación oficial de todas sus presentaciones en territorio mexicano , y tampoco se trata de una amenaza a México. Incluso, Yahritza y su esencia pidieron perdón hace un año, intentando volver a tener ganado al público nacional.

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