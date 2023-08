¿Yahritza y su esencia dará concierto este 15 de septiembre en el Zócalo? Esto es lo que se sabe

Muchos internautas aseguran que la agrupación recibirá “tomatazos”, en caso de que se presenten.

En medio de la polémica por sus comentarios sobre la comida mexicana, el grupo de regional mexicano, Yahritza y su esencia podría presentarse como invitados en el concierto que dará Grupo Frontera en el Zócalo de la CDMX, como parte de las celebraciones por las fiestas patrias.

Durante la más reciente conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la controversia de la agrupación y pidió al público mexicano que no los “vetaran”, pues cualquiera puede cometer “errores”.

“Tras el veto, le cancelaron no sé cuántos conciertos en todos lados y nosotros no podemos hacer eso. No podemos de ninguna manera. Son gente muy buena. Yo estoy seguro de que también van a recapacitar y tenemos que otorgar perdón. Siempre tenemos que perdonar si alguien se equivoca. Además son niños”, expresó.

Sobre la posibilidad de que la banda se una al festejo del 15 de septiembre, el mandatario mencionó que los integrantes de Grupo Frontera le preguntaron si habría algún problema con que los incluyeran en su lista de artistas invitados.

Te recomendamos: ¡Ya no los quieren! Yahritza y su esencia son abucheados en concierto con Grupo Frontera

“A mí me preguntaron porque van a venir. Además ya se disculparon, pobres. Van a estar los de Grupo Frontera y hay una canción que cantan con esta niña y me preguntaron que qué opinaba yo y dije: ‘que vengan’”, apuntó.

Aunque Yahritza y su esencia aún no confirma si estarán en los festejos del Zócalo, todo parece indicar que se unirán a dar el famoso Grito de Independencia, en compañía de Grupo Frontera.

AMLO dejó abierta la posibilidad de que Yahritza y Su Esencia acompañen a Grupo Frontera en el Zócalo / Facebook: Yahritza y Su Esencia

Grupo Frontera hablan de su participación en el Zócalo

Luego de que el Presidente confirmara que Grupo Frontera se presentará en el Zócalo de la CDMX para festejar el 15 de septiembre, los integrantes de la agrupación reconocieron que se sienten muy agradecidos y felices por esta oportunidad.

“A veces pasamos por hacer algo increíble y no darnos cuenta de lo que hicimos hasta que pasa de unas semanas o unos días, porque todo pasa bien rápido para nosotros y siento que es bueno para no darnos como mucho ego”, puntualizaron en entrevista con diversos medios de comunicación.

Grupo Frontera se siente muy honrado de presentarse en el Zócalo / Instagram: @grupofrontera

Polémica de Yahritza y su esencia

Hace algunas semanas, la agrupación musical mexicoamericana de regional mexicano, Yahritza y su esencia, se vio envuelta en polémica por decir que no les gustaba la comida mexicana y preferían los alimentos de su natal estado de Washington en EUA, donde sus padres migraron hace 20 años. La agrupación está formada por Yahritza de 16 años y sus hermanos, Armando (25) y Jairo (18) Martínez.

Tras la ola de comentarios negativos por sus declaraciones sobre la comida mexicana, la banda ofreció una sincera disculpa.

“Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes tienen toda la razón y pues no nos supimos expresar correctamente y en este alarde de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México. Hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso”, señaló Yahritza mediante un video para redes sociales.

A pesar de las disculpas, muchos internautas siguen molestos con los integrantes y aseguraron que les “aventarán tomatazos”, en caso de que sí se presenten en CDMX.

En TVNotas 1385, de este martes te contamos a detalle lo que ha pasado con esta polémica de Yaritza y su esencia. Corre por tu revista impresa o digital.

Muchos internautas aún no perdonan los comentarios de Yahritza y Su Esencia / TikTok / Instagram: @yahritzaysuesencia

Te podría interesar: Grupo frontera y el Escorpión dorado se mofan de Yahritza y su esencia tras polémica