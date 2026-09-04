¿Ángela Aguilar se retira de la música? Quiere una “vida normal” tras críticas por boda con Nodal: “¿Ahora? Sí”

Ángela Aguilar ha sido víctima de burlas y comentarios negativos durante los últimos años. Si bien en el pasado ya había hecho declaraciones polémicas como su afirmación de que era “25% argentina”, todo empeoró tras su matrimonio con Christian Nodal.

A raíz de esto, la joven se mantuvo apartada de los medios por un tiempo. No fue hasta hace poco que reapareció en una entrevista junto a su actual esposo. Durante la conversación, habló sobre un posible retiro de la música. Esto fue lo que dijo.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Premios Juventud / Mezcalent

¿Por qué Ángela Aguilar es víctima de críticas y burlas en redes sociales?

Para muchos, Ángela Aguilar es uno de los miembros de la dinastía Aguilar más controversiales. Años antes de su matrimonio con Nodal, hizo varias declaraciones que molestaron al público. Desde decir que “todo lo hace perfecto” hasta “minimizar” la carrera de otros artistas del regional mexicano.

No obstante, todo fue en aumento cuando anunció su relación con Christian Nodal en mayo de 2024. En aquel entonces, el cantante solo llevaba dos semanas de haberse separado de Cazzu, la madre de su hija.

Dos meses después de la revelación, se casaron en una ceremonia íntima en Cuernavaca. Debido a la rapidez con la que todo sucedió, se ha teorizado que, presuntamente, el romance inició como una infidelidad. Esto ha sido negado por la pareja. Según el propio Nodal, la relación con su expareja había acabado meses atrás y simplemente se enamoró de Ángela.

Algunos usuarios también se molestaron con la intérprete de ‘Qué agonía’ cuando dijo no entender los ataques en contra suya o de su esposo, pues considera que no le hizo daño a nadie.

Aunque ya cumplieron dos años de casados, el escándalo no cesa y hasta ha afectado sus carreras musicales. Ambos han tenido que cancelar conciertos. De acuerdo con lo que han reportado diversos medios, esto se debe a que “ya no llenan” sus presentaciones.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en 2024 / Mezcalent

Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, admite estar cansada de la fama

Recientemente, Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, le concedieron una entrevista al conductor español Jomari Goyso. En algún punto, este último le preguntó a la joven: “¿Si te dieran a escoger quitarte la fama y tener una vida normal?”.

Ante esto, ella respondió sin dudar:

“¿Ahorita? Sí” Ángela Aguilar

Posteriormente, reconoció que la exposición mediática era algo difícil de sobrellevar. Si bien confesó que no dejaría la música, indicó que, si pudiera, “no sería famosa”.

“Bueno, pero puedo seguir cantando, no más no sería famosa”. Ángela Aguilar

Con esto, dejó claro que no planea, al menos por el momento, dejar o pausar su carrera artística. Y es que ella misma aseguró que ahora está en otra etapa de su vida en la que busca fortalecerse y aguantar los malos comentarios de la gente.

¿Ángela Aguilar se arrepiente de su matrimonio con Christian Nodal?

Durante la plática, Ángela Aguilar reconoció haber cometido muchos errores a lo largo de su vida, principalmente en los últimos años, los cuales considera que la afectan actualmente. Indicó que las críticas por sus malos comentarios la orillaron a ir a terapia.

Y es que relató que le daba mucha ansiedad salir y que, cuando lo hacía, estaba acompañada de un familiar o ser querido.

“Muchas veces, por niña, dije cosas equivocadas. Ahora veo entrevistas y me dan pena. El tema es que, lo que fue difícil para mí, fue crecer con el público porque me vieron en todas las etapas: en las más estúpidas que tuve, en las más inconscientes, en las más arrogantes. Siento que me expuse de muchas formas, y creo que eso fue una de las cosas más difíciles”, indicó.

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