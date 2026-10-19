Exhiben presunto favoritismo en La granja VIP 2026 hacia Niurka y Mane, tras salida de Pimpinela y Mónica Escobedo

La sexta gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’ se caracterizó por una doble expulsión. Mónica Escobedo salió por romper las reglas, mientras que Pimpinela Escarlata fue la que, al menos oficialmente, recibió menos apoyo del público.

Sus salidas dieron mucho de qué hablar. Y es que se ha empezado a circular la supuesta razón real por la que la comediante y el luchador quedaron fuera de la competencia. Te contamos todo lo que se sabe.

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Manelyk en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué pasó con Pimpinela Escarlata y Mónica Escobedo en ‘La granja VIP 2026’?

Pimpinela Escarlata entró a la nominación directamente después de un comentario polémico que hizo sobre Manelyk González, otra participante de ‘La granja VIP 2026’. Pimpinela expresó su deseo de “marcarle la cara” con un objeto punzocortante. Aunque no dio nombres directamente, para muchos fue más que obvio que se refería a ella, pues momentos antes sí la mencionó.

La producción argumentó que sería la misma gente quien decidiría si le daba una nueva oportunidad o no. El atleta se convirtió en el sexto eliminado del show.

En el caso de Mónica Escobedo, esta rompió las reglas durante la fiesta semanal. Se estaban dando almohadazos cuando, en algún punto, la humorista le dio un manotazo a Niurka, quien se molestó y se retiró del lugar.

En la gala del pasado 18 de octubre, los conductores dieron a conocer la decisión de expulsar a Mónica. Argumentaron que las agresiones físicas están en contra de las reglas y por ello la producción llegó a ese consenso.

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Pimpinela Escarlata fue la sexta eliminada de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Familia de Manelyk pidió la salida de Pimpinela Escarlata, aseguran

Según información del periodista Gabo Cuevas, el hermano de Manelyk llegó a las instalaciones de TV Azteca para abordar los polémicos comentarios de Pimpinela Escarlata contra la creadora de contenido. Supuestamente, le comentó a la producción de ‘La granja VIP 2026’ que la influencer no se iba “a exponer de esa manera”.

Cuevas dijo que, al parecer, la producción le aseguró al familiar de Mane que Pimpinela sería el próximo eliminado.

“Me contaron que llegó el hermano de Mane, llegó sin cita. Dijo: ‘Me urge hablar con ustedes, con la gente de talento por esto que está pasando y quiero hablar con los directivos porque mi hermana no se va a exponer a esto. Ustedes me tienen que responder’... Habla con los altos directivos. Ayer, Azteca le dijo: ‘Pimpi sale hoy, no te preocupes’. Lo extraño fue que, desde que abrió el programa, el hermano de Mane y la gente que trabaja con Mane ya sabían que Pimpi salía el día de hoy”. Gabo Cuevas

Si bien esta información no ha sido corroborada como tal, algunos ya han empezado a ponerla en tela de juicio. Y es que muchos aseguran que el luchador sí tenía mucho apoyo de la gente, principalmente del sector del deporte, por lo que no se explican por qué salió.

“Mi hermana no se va a exponer a esto” Se sabe que el jochis “manager” del hermano de la clonalyk vio el video editado y no todo el video completo jaja. Ya sabemos quien perpetuó la campaña contra pimpi en los medios #LaGranjaVIPMX #LaGranjaGala https://t.co/ewECu4pv0H — Paz interior ☮️😽 (@Hiromi_Graham) October 19, 2026

¿Niurka provocó la salida de Mónica Escobedo de ‘La granja VIP 2026’?

Algo que llamó mucho la atención de la salida de Mónica Escobedo de ‘La granja VIP 2026’ fue su discurso de despedida. Y es que la cómica sugirió que su eliminación no fue por romper las reglas como tal, sino más bien por una exigencia de Niurka Marcos.

“Yo sé que no fue un golpe fuerte. Fue simplemente un estate quieto y no me arrepiento. La verdad es que ya estaba harta de que me tratara mal… no lo iba a permitir. Yo sé que Niurka pidió mi cabeza y obviamente es Niurka Marcos, obviamente me iban a echar a mí. Pero también ya quería irme… Fue una experiencia muy grata”, expresó.

Muchos internautas creen que realmente Niurka sí habló con producción para que sacaran a Mónica. Teorizan que habría amenazado con salirse del reality.

Mónica ya está en su casa, en compañía de sus seres queridos, quienes la han apoyado en toda esta controversia.

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