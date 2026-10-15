Pimpinela Escarlata quiere lastimar a Manelyk con un objeto punzo cortante tras asamblea en La granja VIP ¿Expulsado?

Una nueva polémica se suscita en las instalaciones de ‘La granja VIP 2026’. En esta ocasión, Pimpinela Escarlata está siendo sumamente criticada en redes sociales por decir que deseaba “marcar” la cara de Manelyk con un cuchillo. Esto es lo que está pasando.

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Pimpinela Escalata habla mal de Manelyk / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Pimpinela Escarlata y Manelyk González dentro de ‘La granja VIP 2026’?

Para nadie es un secreto que Pimpinela Escarlata y Manelyk González tienen una mala relación dentro de ‘La granja VIP 2026’. Durante las últimas semanas, han protagonizado muchas discusiones.

El luchador considera que la influencer es “arrogante y muy grosera”. En tanto que Mane la acusa de “hacerse la inocente” para causar lástima en el público y entre los mismos granjeros. La creadora de contenido también sostuvo que ha intentado llevarse bien con el luchador, pero que simplemente este se niega a ver “más allá de su personaje”.

A pesar de la tensión, ambos sorprendieron a todos al no nominarse durante la asamblea. Pimpinela votó por Mono, mientras que González optó por darle su punto a Ivonne Montero.

Hasta el momento, no han dado señales de una posible reconciliación entre ellos. Es más, todo indica que su rivalidad crecerá con el paso de las semanas. Y es que los dos también han formado alianza con diferentes equipos.

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Pimpinela Escalata ha declarado que no le agrada el comportamiento de Manelyk / Redes sociales

El polémico comentario de Pimpinela Escarlata sobre Manelyk González

Hace unas horas, Pimpinela Escarlata tuvo una intensa conversación con Niurka Marcos y Natalia Alcocer en ‘La granja VIP 2026’. Durante la conversación, admitió que le gustaría golpear o “rajarle la cara” a Manelyk con un cuchillo.

Si bien dejó claro que nunca lo haría, pues no quería ser eliminada del programa, admitió que ya estaba cansada de las actitudes de la influencer.

“Nada más no pegar. Yo sí quiero pegar y sé que me van a eliminar, a sacar de este programa. Que valga la pena. Pin… cuchillo y le marco toda la cara para toda su resta vida”. Pimpinela Escarlata

Al final, empezó a reírse y hasta señaló que “se tenía miedo”. En tanto que Niurka y Alcocer sostuvieron que era alguien de cuidado. La cubana también le manifestó que quiere ser “su amiga por siempre”.

Por supuesto, su comentario causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos consideran que fue una simple broma, otros afirman que hizo “apología del delito” y hasta temen por la seguridad de González.

Es por ello que exigieron a la producción que tomara cartas en el asunto y que sancionara o expulsara al luchador. Hasta el momento, la organización o los conductores del reality no se han pronunciado ante esta situación.

Vayamos a las marcas para que hagan algo al respecto sobre estas declaraciones del señor Mario González. Disney+, Alpura, MercadoPago, Scrub Daddy, Maestro Limpio, Elektra, Alupra, Bimbo, Knorr, Royal Prestige. @AdalRamones @KristalSilva_ #LaGranjaVIP https://t.co/6H96d9HtiF — Balbina🐦🙄 (@balbinameiler) October 15, 2026

¿Quiénes son los nominados de la sexta semana de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado 14 de octubre, se llevó a cabo la ‘Asamblea’ de ‘La granja VIP 2026’, en la cual los granjeros podían nominar cara a cara y decir a qué compañero querían fuera de la competencia. Así quedó la placa esta semana:

Julio Camejo

Azalia Ojera ‘la Negra’

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Mono Osuna

Cabe destacar que este jueves 15 de octubre se realizará el juego por la salvación. El nominado que gane esta dinámica, saldrá de la placa y podrá sacar a otro compañero de la misma. También podrá meter a otra persona en su lugar.

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