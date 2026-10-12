La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en ‘capataz’ HOY, 12 de octubre? ¡Este fue el legado de Pascal!

Luego de que Pascal Nadaud se convirtiera en el quinto eliminado de La granja VIP 2026, los participantes se alistan para conocer al capataz de la sexta semana mientras esperan el legado que dejó su excompañero tras salir de la competencia. ¿Habrá un giro inesperado? ¡Te contamos los detalles!

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La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en ‘capataz’ HOY, 12 de octubre? / Redes sociales

¿Cómo fue la eliminación de Pascal de La granja VIP 2026?

Durante la quinta semana de La granja VIP 2026, fueron cinco los habitantes que estuvieron en riesgo de eliminación, pero solo fue uno quien abandonó la competencia. Dentro de la placa de nominados de la noche del 11 de octubre se encontraban:



Kevyn ‘Bicolor’ Contreras

Pimpinela Escarlata

Julio Camejo

Mónica Escobedo

Pascal Nadaud

Pese a que Pascal era de los favoritos en las encuestas de redes sociales, resultó ser el quinto eliminado de la competencia, lo que generó especulaciones dentro y fuera del foro. Una de las versiones que más circula es que la salida se dio por temas de salud y no por decisión del público. ¿Cuál será su legado?

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Pascal Nadaud se convirtió en el quinto eliminado de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cuándo y a qué hora ver el legado de Pascal en La granja VIP 2026?

Será la noche de este 12 de octubre, en punto de las 8:30 de la noche, cuando Pascal revelará su legado tras convertirse en el quinto eliminado de La granja VIP. Durante la misma gala, transmitida por Azteca UNO y el sitio oficial de Azteca, se dará a conocer al capataz de la sexta semana.

Cabe mencionar que los peones no tienen derecho a participar en la prueba por el ‘capataz’, al igual que Ivonne Montero, quien fue considerada la ‘más gallita’. ¿Quiénes son los peones de la sexta semana?



Fernando Lozada

Kevyn Bicolor

Natalia Alcocer

Manelyk

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La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en ‘capataz’ HOY, 12 de octubre? / Redes sociales, Canva

¿Quiénes son los finalistas por el poder del ‘capataz’ en la sexta semana de La granja VIP 2026?

La prueba de La granja VIP se dividió en dos equipos, uno de mujeres y otro de hombres. Las primeras en participar fueron las damas, pero debido a que dos de ellas son peones y otra es considerada la ‘más gallita’, el grupo fue reducido y solo está conformado por:



Niurka Marcos

La Bebeshita

Mónica Escobedo

Azalia Ojeada

Tras una desafiante prueba, la ‘Bebeshita’ y Ivonne se convirtieron en semifinalistas.

Mientras que, por el lado de los hombres, los participantes son:



Kunno

Rafael Mercadante

Mono Osuna

Julio Camejo

Pablo Montero

Pimpinela Escarlata

Julio Camejo, Pablo Montero y Mono Osuna se convirtieron en semifinalistas tras vencer la prueba.

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¿Cuál fue el legado que dejó Pascal en La granja VIP 2026 y quién se convirtió en capataz?

Tras convertirse en el quinto eliminado de La granja VIP, Pascal presentó su legado frente a los exhabitantes, el cual dejó en riesgo de eliminación a Kevyn ‘Bicolor'; además, invitó a sus excompañeros a jugar y hacer sus estrategias. Respecto a Fernando Lozada, le dejó entrever que prefiere que sea un lobo solitario.

Por otra parte, Pablo Montero se convirtió en capataz tras un cerrado duelo con Julio Camejo y la ‘Bebeshita’, quienes dieron batalla hasta el final de la competencia.

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¡Llega un nuevo integrante a La granja VIP 2026!

Tras una noche de emociones, los granjeros fueron sorprendidos con la llegada de un pequeño potrillo. Pese a la felicidad que generó en los participantes, el conductor advirtió que es una nueva responsabilidad, pues deberán existir guardias para cuidar al recién nacido. Los primeros en hacer guardia son Ivonne Montero y Pablo Montero.

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