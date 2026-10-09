‘La granja VIP’ 2026: ¿Azalia tomó venganza? Así quedó la tabla de nominados tras la traición, HOY 9 de octubre

Después de un reñido juego de salvación en La granja VIP del que salió victoriosa Ivonne Montero, este viernes 9 de octubre se juega la traición en ‘La granja VIP’ 2026.

Tras una semana caracterizada por la dinámica de las tentaciones, el rumbo del juego podría cambiar drásticamente y con ella las relaciones entre los granjeros.

¿Cómo quedó la placa de nominados tras la traición? te contamos.

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Viernes de traición en ‘La granja VIP’

¿Quién ganó el Juego de Salvación de ‘La granja VIP’ el jueves 8 de octubre?

En el juego de salvación se enfrentaron Ivonne Montero y Kevyn ‘Bicolor’, luego de que Natalia Alcocer quedara imposibilitada de participar por acumular más tierra de sus compañeros.

El juego consistió en colocar tres pelotas en una plataforma, luego de transportarlas por una serie de obstáculos.

Ivonne Montero se impuso ante Kevyn y se convirtió en la ganadora, por lo que quedó fuera de la tabla de nominación.

En teoría, también tendría el poder de la traición, pero ahora ese poder está en manos de Azalia ‘la Negra’.

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Ivonne Montero gana el juego de salvación / Redes sociales

¿Por qué Azalia tiene el poder de la traición?

A lo largo de la semana, a los granjeros les han ofrecido tentaciones, es decir, beneficios dentro del juego a cambio de una reducción del presupuesto semanal de la granja.

Después del juego de salvación, a Azalia se le ofreció la tentación de arrebatarle el poder de la traición a Ivonne Montero, quien lo obtuvo tras ganar la prueba, a cambio de 10 mil pesos del presupuesto.

‘La Negra’ aceptó la tentación al morder la manzana, por lo que ahora ella posee el poder de la traición y puede enviar a otro granjero directamente a la tabla de nominación.

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Azalia aceptó la tentación para comprar el poder de la traición. / Captura de pantalla

¿A quién traicionó Azalia en ‘Le granja VIP’ y cómo quedó la tabla de nominados HOY 9 de octubre?

La gala de la ‘La traición’ se llevará a cabo este viernes 9 de octubre a las 8:30 pm, hora de la CDMX, y se podrá sintonizar a través de Azteca UNO y por suscripción de Disney+.

Al momento de la salvación, Ivonne Montero decidió sacar de la tabla de nominación a Natalia Alcocer.

El poder de la traición fue utilizado en contra de Mónica Escobedo, por lo que hereda los votos de Natalia Alcocer como nominada.

Por otra parte, poder de traición que adquirió Azalia con la tentación, lo utilizó en contra de Rafa Mercadante, por lo que también queda en la placa de nominación y en riesgo de salir en la próxima gala de eliminación.

La lista de nominados quedó así:



Pimpinela Escarlata

Kevyn ‘Bicolor’

Julio Camejo

Pascal Nadaud

Mónica Escobedo

Rafa Mercadante

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