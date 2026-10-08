‘La granja VIP 2026’: ¿Quién es el salvado de HOY, 8 de octubre? ¡Sancionan al ‘Bicolor’ por romper las reglas!

Luego de una intensa asamblea, los nominados de la quinta semana de ‘La granja VIP 2026’ se enfrentarán en la dinámica de salvación. El ganador no solo saldrá de la tabla, sino que también tendrá la oportunidad de salvar a otro nominado e intercambiarlo por otro granjero. Te contamos qué pasó.

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Kevyn Bicolor será sancionado en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la quinta semana de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado 5 de octubre, se leyó el legado de Kenny Áviles, la cuarta eliminada de ‘La graja VIP 2026’ durante la gala del ‘Capataz’. La cantante nominó a Pimpinela Escarlata por el simple hecho de que no se llevaban mucho dentro del show.

Al siguiente día, Ivonne Montero entró a la tabla tras perder el duelo con Pascal Nadaud. En la asamblea, los granjeros votaron por Mónica Escobedo y Julio Camejo. Manelyk, al tener una ‘Herradura del poder’, metió directamente a Natalia Alcocer a la tabla.

Mono Osuna, al ganar el ‘Huevo de oro’, pudo sacar a Mónica. Por otra parte, Natalia, quien cayó en la tentación y escogió tener un ‘Huevo de oro’ a cambio de 5 mil pesos del presupuesto, nominó directamente a Pascal. El atleta no podrá participar en el juego de salvación ni tampoco podrá ser sacado de la tabla el viernes de traición.

Por lo que así quedó la placa:

Pimpinela Escarlata

Ivonne Montero

Natalia Alcocer

Julio Camejo

Pascal Nadaud

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Asamblea en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué Kevyn Contreras ‘Bicolor’ recibirá una sanción en ‘La granja VIP 2026’?

En la semana, los conductores de ‘La granja VIP 2026’ detectaron que varios granjeros rompieron las reglas. El pasado miércoles, sancionaron a Manelyk por haber tirado la comida. La influencer deberá comer lo mismo que los peones.

Por otra parte, se reveló que Kunno, Kevyn Contreras ‘Bicolor’ y otros participantes también recibirían un castigo. Dicha sanción será revelada durante la gala de este 8 de octubre. Si bien su infracción estuvo relacionada con hablar de la visita que recibieron el pasado domingo, Mane denunció que el comediante también desperdició comida y exigió una sanción para él.

Hasta el momento, se desconoce si el castigo del regiomontano será más fuerte por esta situación. Cabe mencionar que los internautas están comenzando a acusar a la producción de “favorecer” a ciertos concursantes, entre ellos Kevyn.

Kevyn Bicolor rompe las reglas en La granja VIP 2026 / Redes sociales

El salvado de ‘La granja VIP 2026’ hoy jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, se llevará a cabo la gala de salvación en ‘La granja VIP 2026’. Comenzará a las 8:30 pm. y se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como por Disney Plus, plataforma en la que se puede ver la transmisión 24/7.

Natalia Alcocer fue quien recibió más tierra, por lo que no pudo disputar el juego por la salvación, quien terminó enfrentando a Kevyn e Ivonne Montero.

El juego de salvación lo ganó Ivonne Montero, que le otorga la salvación y sale de la placa de nominación, así como consiguió el poder de la traición.

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