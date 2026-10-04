‘La granja VIP 2026’: ¿Quién fue el cuarto eliminado del reality HOY, 4 de octubre? ¡El granjero 21 aparece!

Más sorpresas llegan a ‘La granja VIP 2026’. En la gala de este 4 de octubre no solo se dará a conocer al cuarto eliminado de la competencia, sino que también se revelará la identidad del granjero número 21. Te contamos los detalles.

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La granja VIP 2026: Nominados de la cuarta semana / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana de ‘La granja VIP 2026’?

Muchas cosas sucedieron en la cuarta semana de ‘La granja VIP 2026’. El lunes 28 de septiembre, Mono Osuna, al ser el capataz de la semana, formó al resto de los participantes en parejas para que trabajaran juntos.

Al mismo tiempo, se reveló el legado de Carlos Trejo, el tercer eliminado de la competencia. El ‘Cazafantasmas’ mandó a nominación directa a ‘la Bebeshita’. Julio Camejo también quedó en la placa al estar emparejado con ella.

En el martes de ‘Duelo’, Natalia Alcocer y Pablo Montero se enfrentaron a Kevin Áviles y Fernando Lozada. Estos últimos, al perder el encuentro, se integraron a la tabla de nominación. Durante la Asamblea del miércoles, se decidió que ellos también estarían en riesgo de salir:

Azalia Ojeda

Natalia Alcocer

Kunno

Manelyk González

El jueves 1 de octubre, los nominados, a excepción de Mane y Kunno, jugaron por el poder de la salvación. Los ganadores fueron ‘la Bebeshita’ y Julio, por lo que quedaron fuera de la tabla y salvaron a alguien más, pero tenían que traicionar a otro granjero. Sacaron a Kunno y metieron a Rafa Mercadante, por lo que la tabla quedó de la siguiente manera:

Azalia Ojeda

Natalia Alcocer

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

Kenny Áviles

Manelyk González

Granjeros de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué señalan a Fernando Lozada de hacer trampa en ‘La granja VIP 2026’?

El pasado viernes 2 de octubre, el conductor de ‘La granja VIP 2026’ informó que, al parecer, estaban intentando pasarle información del exterior a Fernando Lozada. Según explicó, habían metido “papelitos” dentro de las cremas que le mandaban al influencer.

Presuntamente, estos papelitos contenían consejos de con quién aliarse y de quién alejarse. Visiblemente nervioso, Fernando dejó ver que desconocía este asunto y se mostró muy apenado por esta situación.

Fernando Lozada “Está mal si yo fui el primero en levantar la mano y decir que ese tipo de cosas no se hacen, pero no puedo hacer nada; no sé qué está pasando afuera; ahora estoy preocupado. No sé qué decir, la verdad, me siento entre la espada y la pared”

Si bien no lo sancionaron ya que, aparentemente, no logró recibir esta información, el presentador del show pidió que se evitara este tipo de situación en el futuro, ya que el juego debe ser “orgánico”.

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Fernando Lozada fue expuesto por hacer trampa en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Filtran al posible cuarto eliminado de ‘La granja VIP 2026’

De acuerdo con encuestas realizadas en redes sociales, incluyendo la de la página ‘Vaya, vaya’, la eliminada de la noche sería Natalia Alcocer. No obstante, esto es solo una especulación y solo se sabrá la identidad del cuarto expulsado hasta la gala de este 4 de octubre.

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP 2026’, solo debes seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página de https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota/

Seleccionar a tu granjero o a tus granjeros favoritos. Se tienen hasta 10 votos disponibles al día, pero se pueden desbloquear más con diversas dinámicas.

Dar clic en ‘Enviar votos’ y listo

Encuesta cuarta semana de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quién fue el cuarto eliminado de ‘La granja VIP 2026’ y quién es el granjero 21?

La cuarta gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’ se llevará a cabo este 4 de octubre. Comenzará a las 8:00 pm. y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney Plus, plataforma en la que también se tiene acceso a la transmisión 24/7.

Al principio de la gala, se anunció la presencia de Eleazar Gómez. No obstante, no quisieron confirmar si realmente era el granjero 21 o no. Los conductores mencionaron que “por el momento” fungirá como uno de los críticos.

Por otra parte, Manelyk González fue la primera salvada y pudo regresar con el resto de sus compañeros. El segundo en volver a ‘La granja’ fue Rafa Mercadante.

El tercer salvado fue Fernando Lozada. Tras mucha tensión, Natalia se convirtió en la cuarta en volver al show. Al final, se confirmó que Kenny Áviles se convertía en la nueva eliminada del reality. Azalia pudo regresar.

Posteriormente, se anunció que el granjero 21 realmente era un perro, como mucho se decía. Eleazar solo fue quien lo llevó ante los participantes.

¿Quiénes son los peones de la quinta semana de ‘La granja VIP 2026’?

Como se sabe, en cada gala de eliminación se seleccionan a los 4 peones de la semana de ‘La granja VIP 2026’. Uno es escogido por decisión del capataz, otros dos por votación de los mismos granjeros y el último lo selecciona el público.

Mono Osuna, al ser el capataz, le dio el título de ‘el Peón de oro’ a Ivonne Montero. Con esto, la actriz obtiene inmunidad y no podrá ser escogida para ser peón esa semana. Esta última seleccionó a Pablo Montero como ‘el Peor Peón’, por lo que volverá a desempeñar este papel.

Al final, los peones de la semana son:



Pablo Montero (por ser el ‘Peor Peón’)

Niurka Marcos

Julio Camejo

Mono Osuna (por decisión del público)

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