Confirman a Eleazar Gómez para un reality, ¿entra a ‘La granja VIP 2026’ como el granjero 21? Esto se sabe

Hace algunos días, se dio a conocer que ‘La granja VIP 2026’ recibirá a un nuevo granjero durante la gala de eliminación de este 4 de octubre. Si bien se ha dicho que podría ser un perro, el anuncio ha generado muchas sospechas, principalmente después de que se confirmara que Eleazar Gómez entraría a un reality justamente esta noche. Te contamos lo que se sabe.

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Granjeros de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quién es Eleazar Gómez y cómo fue su participación en ‘La granja VIP 2025’?

Eleazar Gómez es un actor y cantante que formó parte de la primera temporada de ‘La granja VIP’, estrenada en 2025. En el reality, logró obtener el segundo lugar, algo que, según Alfredo Adame, quien fue el ganador absoluto, lo molestó bastante.

Su participación en el show causó mucha controversia. Y es que tuvo problemas con varios participantes, principalmente con Kim Shantal. También hubo momentos de tensión cuando traicionó a algunos aliados.

Aunado a todo esto, cierta parte del público no estaba de acuerdo con su estancia por las denuncias de violencia que tuvo en el pasado. Recordemos que, hace algunos años, Gómez fue detenido luego de que su exnovia lo acusara de haberla violentado.

En aquella ocasión, el famoso admitió su culpa y ofreció una disculpa pública, asegurando que ya estaba cambiando. También se le prohibió acercarse a su expareja.

Pese a todo, llegó a la gran final. Adame mencionó en una ocasión que Eleazar estaba enojado por haber obtenido el segundo lugar. Incluso lo acusó de, presuntamente, arruinarle un proyecto que tenía en puerta.

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Eleazar Gómez y su participación en La granja VIP 2025 / Mezcalent

Eleazar Gómez podría ser el granjero 21 de ‘La granja VIP 2026’, aseguran

Hace algunas horas, el periodista Ernesto Buitrón reportó que, presuntamente, Eleazar Gómez entraría a un reality este domingo 4 de octubre. No dio muchos datos, pero indicó que ya lo estaban arreglando para su ingreso. Aseguró que dentro de poco revelaría a qué show entró.

“ELEAZAR GÓMEZ ENTRA ESTA NOCHE A UN REALITY. Ayer se reunió con su modisto y escogió el vestuario que utilizará en el programa. En unas horas les confirmo a qué show ingresa”. Ernesto Buitrón

El público no pudo evitar relacionar esto con el anuncio del granjero 21 de ‘La granja VIP 2026’. En las plataformas oficiales del concurso, se revelaron algunas características del nuevo integrante. Entre ellas se encuentra:

Personalidad: Inquieto y curioso

Mayor cualidad: Lealtad

Habilidad especial: Dejarse querer

Peor hábito: Meterse donde no lo llaman

Algunos sostienen que se trataría de un perro, mientras que otros consideran que realmente podría tratarse de un nuevo participante. Los que defienden esto último han teorizado que podría tratarse de Eleazar. La idea se reforzó tras lo reportado por Buitrón.

Hasta el momento, el actor no ha dado ninguna señal que confirme o desmienta esta especulación, por lo que todo queda como un simple RUMOR.

¿Quiénes son los participantes de ‘La granja VIP 2026’?

Hasta el momento, ‘La granja VIP 2026’ cuenta con un total de 17 participantes, quienes son:

Niurka Marcos Manelyk González Kunno Azalia Ojeda ‘la Negra’ Pimpinela Escarlata Natalia Alcocer Julio Camejo Mono Osuna Pascal Nadaud La Bebeshita Kevyn Contreras ‘Bicolor’ Pablo Montero Kenny Áviles Rafa Mercadante Ivonne Montero Fernando Lozada Mónica Escobedo

En tanto que los eliminados han sido:

Abigail Pak ‘la Coreañera’

María Karunna

Carlos Trejo

Este 4 de octubre, se revelará el cuarto expulsado de la temporada. Recordemos que los nominados son:

Fernando Lozada

Kenny Áviles

Natalia Alcocer

Azalia Ojeda

Manelyk González

Rafa Mercadante

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