Galilea Montijo lanza dardo a la ‘competencia’ tras ser mencionada en La granja VIP 2026: “Que les ayude”

Después de que Galilea Montijo fuera mencionada en La granja VIP 2026 por Rafa Mercadante y Julio Camejo, la conductora de La casa de los famosos México 2026 fue cuestionada sobre su postura; fiel a su estilo, Montijo lanzó un dardo para la ‘competencia’. ¿Se les fue con todo? ¡Aquí te contamos!

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Galilea Montijo lanza dardo a La granja VIP 2026. / Galilea Montijo se prepara para la recta final de ‘LCDLFM’

¿Por qué Galilea Montijo fue mencionada en La granja VIP por Rafa Mercadante y Julio Camejo?

Durante la segunda gala de eliminación de La granja VIP, el nombre de Galilea Montijo salió a relucir en un fuerte enfrentamiento protagonizado por Julio Cameno y Rafa Mercadante. Todo comenzó cuando el actor tachó de “misógino” a su compañero por las declaraciones hechas sobre Manelyk González.

En medio del enfrentamiento, Camejo sorprendió al revelar que el exconductor de ‘Escape perfecto’ había hablado mal de Galilea Montijo, conductora de La casa de los famosos México, lo que no solo sorprendió a sus compañeros, sino también al público. Según el actor, Mercadante había presumido haber visto sin ropa a la conductora.

“Usted dijo que a Galilea Montijo la había visto desnuda. Galilea Montijo es amiga mía. Usted trata a las mujeres como si fueran una mier**. Por eso no me voy a montar en tu po** barco. Como quieras resolverlo”. Julio Camejo

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Rafa Mercadante y Julio Camejo se pelean por Galilea Montijo en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cómo respondió Rafa Mercadante a las acusaciones de Julio Camejo sobre Galilea Montijo?

Rafa Mercadante, quien protagonizó un encontronazo con Manelyk días atrás, confirmó lo dicho por Julio Camejo sobre Galilea Montijo al decir que no lo hizo con intenciones de presumir y solo estaba comentando algo que ocurrió en el pasado. “Sí, pero yo no me estaba burlando de eso. Estaba comentando”, expresó.

Su respuesta no fue bien vista por el exparticipante de MasterChef Celebrity, pues señaló que ese tipo de comentarios no se deben hacer a nivel nacional y menos si se tratan de una mujer, por lo que lo invitó a guardar silencio.

“Eso no es comentario porque sale a nivel nacional y la dignidad de una mujer depende del silencio de un hombre. Ya deje de hablar, compa. Si usted vio a una mujer desnuda, se calla la boca y se lo lleva a la tumba”, concluyó Camejo.

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Rafa Mercadante enciende la polémica en La granja VIP 2026. / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas, redes sociales

¿Qué dijo Galilea Montijo tras lo ocurrido por Rafa Mercadante y Julio Camejo en La granja VIP?

Durante la salida del séptimo finalista de La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo fue cuestionada sobre lo ocurrido en La granja VIP luego de que su nombre fuera mencionado por Julio Camejo y Rafa Mercadante. Sin darle importancia al asunto, respondió:

"¿Qué te digo? Qué bueno que hablen de mí en la otra empresa, muy bien, que les ayude”. Galilea Montijo

Sin decir más, la conductora del programa Hoy abandonó el encuentro con la prensa. Cabe señalar que el tema no había sido abordado por Galilea Montijo, quien parece hacer caso omiso a lo que ocurre en La granja VIP 2026.

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