La granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados del reality hoy, 14 de octubre? ¡Los equipos están cerrados!

La granja VIP 2026 se alista para una nueva nominación luego de que Pablo Montero se convirtiera en capataz de la sexta semana tras el legado de Pascal Nadaud. La competencia cada vez está más reñida y los equipos parecen haberse cerrados. ¿Jugará la amistad o la estrategia? ¡Aquí te contamos!

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Kevyn ‘Bicolor’ ya está nominado en La granja VIP 2026. / Redes Sociales

¿Cómo van las nominaciones en La granja VIP 2026 hasta hoy, 14 de octubre?

Después de que Pascal Nadaud se convirtiera en el quinto eliminado de La granja VIP, el exparticipante regresó al foro del reality para dar a conocer su legado, el cual puso en riesgo a Kevyn ‘Bicolor’, con quien protagonizó algunos desacuerdos dentro de la competencia.

Por otra parte, tras el ‘duelo de nominación’, Azalia Ojeda también quedó en peligro de salir de la competencia 24/7. Cabe recordar que fue seleccionada por Pablo Montero para enfrentar al compañero que fuera elegido por el público. Tras un reñido desafío con ‘Mono’ Osuna, Azalia resultó perdedora y subió a la tabla junto a ‘Bicolor’.

Cabe recordar que, aunque ambos son nominados, conservan su derecho a participar en la asamblea de nominación, donde al menos dos granjeros más subirán a la tabla. Sin embargo, su suerte puede cambiar durante la ‘traición’. ¿Dominarán las estrategias o la amistad?

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Azalia Ojeda ya está nominada en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes de La granja VIP que podrían ser nominados hoy, 14 de octubre?

Debido a que Pablo Montero cuenta con inmunidad toda la sexta semana de La granja VIP 2026, el cantante y actor no está en riesgo de ser nominado, pero los participantes que sí podrían subir a la tabla y acompañar a Kevyn ‘Bicolor’ y Azalia Ojeda son:



Ivonne Montero

Niurka Marcos

Manelyk González

Kunno

Pimpinela Escarlata

Natalia Alcocer

Mónica Escobedo

Mono Osuna

Fernando Lozada

Julio Camejo

Rafa Mercadante

‘La Bebeshita’

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¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la sexta nominación de La granja VIP 2026?

La sexta nominación de La granja VIP 2026 se llevará a cabo la noche de este 14 de octubre en punto de las 8:00 de la noche. Su transmisión se realiza a través del canal de Azteca UNO, pero también se puede disfrutar a través del sitio oficial de Azteca, donde se transmite el 24/7.

Cada semana, hay algunas sorpresas y dinámicas que dan un giro a la competencia, por lo que la asamblea de nominación es decisiva para los participantes, quienes ya han comenzado a crear estrategias. ¿Se mantendrán los equipos o habrá traición?

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Participantes de La granja VIP 2026 hoy, 14 de octubre. / Redes sociales, La granja VIP

¿Quiénes son los nominados de La granja VIP 2026 hoy, 14 de octubre?

Por el momento, Azalia y Kevyn ‘Bicolor’ son los únicos en la tabla de nominación, pero los participantes ya se alistan para votar en la asamblea. Tras la nominación, Mono e Ivonne se sumaron a la tabla, pero el ‘huevo dorado’ puede cambiar por completo las nominaciones.

Debido a que ‘Bicolor’ gano el ‘huevo dorado’, tuvo el poder de sacar a uno de los nominados de la asamblea y cambiarlo por alguien más. El comediante sacó del riesgo de nominación a Ivonne y subió a Julio Camejo.

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