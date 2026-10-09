Shanik Berman y Kenny Avilés ¿hablaron de más? Revelan el nombre del posible GANADOR de La granja VIP 2026 VIDEO

Kenny Avilés fue la cuarta eliminada de la segunda temporada de ‘La granja VIP’ 2026 y ahora se encuentra en su gira de medios para contar su experiencia dentro de la competencia.

Sin embargo, en una de sus entreviostas llamó la atención por hablar acerca de uno de sus excompañeros en el reality, quien podría convertirse en el siguiente ganador de ‘La granja VIP’.

¿Será que a Kenny se le escapó y accidentalmente reveló al ganador?

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Kenny Avilés, vocalista de ‘Kenny y los Eléctricos’ / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Kenny Avilés de La granja VIP 2026?

En la cuarta gala de eliminación de ‘La granja VIP’ 2026, Kenny Avilés quedó nominada junto a Fernando Lozada, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Manelyk González y Rafa Mercadante.

Después de que la mayoría de ellos fueran salvados por el público, en la recta final de la gala solamente quedaron Azalia y Kenny en riesgo de abandonar el reality.

Finalmente, fue Kenny quien recibió el menor número de votos por parte del público y se convirtió en la cuarta participante eliminada del reality.

Kenny fue una de las concursantes que se ganó el cariño de algunos de sus compañeros y también del público.

Incluso, el propio conductor del programa comentó que no había encontrado material en el que otros granjeros hablaran de Kenny o conspiraran contra ella, por lo que la cantante destacó por mantener una convivencia sin grandes conflictos dentro de la competencia.

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Kenny Avilés fue la cuarta eliminada de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quién va a ganar la granja VIP 2026, según Kenny Avilés y Shanik Berman?

Durante su gira de medios, Kenny Avilés fue invitada al programa de Shanik Berman en Radio Fórmula, donde habló sobre cómo fue su experiencia dentro de ‘La granja VIP’ 2026.

Durante la conversación, salió a tema Pascal Nadaud, a quien Kenny considera un hombre muy guapo, amable y caballeroso, pues aseguró que se portó muy bien con ella mientras estuvo dentro del reality. Además, compartió algunos detalles sobre la vida personal del atleta.

En un momento de la entrevista, Shanik interrumpió a Kenny para señalar que, según la cantante, Pascal sería quien ganaría la competencia. Ante este comentario, Kenny estuvo de acuerdo y afirmó que el deportista es un candidato fuerte para llevarse la victoria.



“Dice Kenny que ella es bruja, y que va a ganar Pascal” , intervino Shanik Berman.

, intervino Shanik Berman. “Puede ser que Pascal, tú también dices eso”, respondió Kenny.

Sin embargo, no se trató de una revelación directa sobre quién será el ganador de ‘La granja VIP’ 2026, sino de la opinión de Kenny, basada en lo que observó durante su estancia en el reality. Hasta el momento, el resultado de la competencia no está definido.

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¿Quiénes han sido eliminados de La granja VIP 2026?

Hasta ahora, cuatro granjeros han sido eliminados de la competencia por recibir el menor porcentaje de votos del público tras su nominación.

Los cuatro eliminados de ‘La granja VIP’ 2026 son:



Abigail Pak ‘la Coreañera’

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Avilés

Para la quinta gala de eliminación, se está definiendo la placa de nominados con el poder de la traición, que está en manos de Azalia Ojeda.

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