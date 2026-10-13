¿Abandona inesperadamente La granja VIP? Una querida integrante dice adiós por salud y conmueve al público

La noche del 11 de octubre, una emotiva despedida sorprendió a los habitantes y seguidores de La granja VIP y no, no hablamos de Pascal Nadaud, quinto eliminado de la competencia. Lo que parecía una historia llena de esperanza cambió de rumbo de manera inesperada debido a un delicado tema de salud. Las lágrimas, los aplausos y un conmovedor homenaje marcaron uno de los momentos más sensibles del reality de TV Azteca.

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La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en ‘capataz’ HOY, 12 de octubre, y cuál fue el legado de Pascal? / Redes sociales, Canva

¿Quién abandonó La granja VIP y por qué salió del reality?

La integrante que abandonó La granja VIP fue Esther, la querida yegua que conquistó tanto a los participantes como a la audiencia desde el inicio de la temporada debido a que está embarazada.

La producción informó a los habitantes que Esther tendría que abandonar el reality de manera inmediata debido a una situación relacionada con su embarazo. Según se explicó, el equipo veterinario detectó que requería atención especializada y cuidados adicionales para salvaguardar tanto su salud como la de su cría.

Conductor “El embarazo de nuestra querida ‘Esther’ ha tomado un giro inesperado. ‘Esther’ necesita cuidados especiales de expertos”

Además, se puntualizó que la decisión se tomó pensando en su bienestar: “Aunque nos parta el corazón, por su bienestar y el de su potrillo, debe de abandonar la granja”. La noticia causó tristeza entre los participantes y el público, que seguía de cerca su historia dentro del programa.

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¿Cómo fue la emotiva despedida de Esther en La granja VIP?

Tras escuchar el anuncio, los habitantes se dirigieron al exterior para despedirse de Esther, quien ya se encontraba lista para salir acompañada por el Tío Pepe. La conductora Kristal Silva participó en el homenaje entregando canastas con pétalos de flores para que los granjeros pudieran expresar su cariño antes de la partida de la yegua.

Durante el emotivo momento, la presentadora señaló: “Es momento de dejarla ir para que reciba los cuidados necesarios. ‘Esther’ nos ha regalado momentos hermosos en esta temporada y ustedes, granjeros, le han dado el cariño que ella necesita”.

Entre palabras de cariño, aplausos y pétalos lanzados al aire, los participantes se despidieron de uno de los seres más queridos dentro de la granja, provocando escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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¿Cuál es el estado de salud de Esther tras salir de La granja VIP?

Luego de la salida de Esther, las redes sociales de La granja VIP se llenaron de mensajes de apoyo y preocupación por su estado de salud. Entre las reacciones destacaron comentarios como:



“Razón tenía Pablo Montero, ‘Esther’ necesita cuidados especiales”

“La salida que sí nos dolió hoy al público, mi ‘Esther’”

“¿Quién más, llorando por ‘Esther’?”

“Mi vida, que todo salga bien en tu alumbramiento... Dios te bendiga junto con tu potrillo”

Hasta ahora, la producción de La granja VIP no ha compartido nuevas actualizaciones sobre la evolución del embarazo ni sobre el estado de salud actual de Esther. Sin embargo, la audiencia continúa pendiente de cualquier noticia relacionada con la yegua, cuya historia logró conectar emocionalmente con los televidentes.

¿Quién es Paloma, la yegua que llegó a La granja VIP y ya dio a luz a un potrillo?

La despedida de Esther no fue el único momento emotivo que vivió La granja VIP esa jornada. Tras la salida de la yegua embarazada por complicaciones en su gestación, la producción presentó a Paloma, otra yegua en avanzado estado de embarazo que llegó para continuar la experiencia junto a los granjeros.

Lo más sorprendente es que el cambio ocurrió el mismo día. Mientras los participantes aún asimilaban la partida de Esther, Paloma comenzó a dar señales de que el nacimiento de su cría estaba cada vez más cerca, lo que mantuvo a todos atentos dentro de la granja.

Horas después, la nueva integrante protagonizó uno de los momentos más especiales de la temporada al dar a luz a un hermoso potrillo en las instalaciones de La granja VIP. El nacimiento emocionó a los concursantes y al público, que pasó de la tristeza por la partida de Esther a la alegría de recibir una nueva vida dentro del reality.