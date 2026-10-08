¿Captan a Galilea Montijo presuntamente haciendo BRUJERÍA en el Galifest? Dicen: “Para eso hace las fiestas” VIDEO

Galilea Montijo organizó una nueva edición del llamado ‘Galifest’ tras la final de ‘La casa de los famosos México’ 2026, pero el festejo ya ha dado mucho de qué hablar debido a algunas situaciones que quedaron captadas en video.

La conductora anteriormente ha sido señalada en redes sociales por supuestamente practicar brujería y estar relacionada con este tipo de rituales. Ahora, el tema volvió a cobrar fuerza después de la celebración.

Y es que un peculiar gesto de Galilea con algunos de sus invitados quedó registrado en video y despertó sospechas en las redes sociales, quienes comenzaron a especular que podría tratarse de un supuesto ritual.

¿Qué pasó en el ‘Galifest’ y por qué volvieron a relacionar a Galilea Montijo con la brujería?

Leer: Vivian Baeza aparece muy cerquita de Galilea Montijo en plena fiesta; desata fuertes rumores, ¿de VLA a LCDLFM?

“Galifest” 2026 / Redes sociales

¿Galilea Montijo presuntamente practica algún tipo de brujería?

Galilea Montijo ha sido señalada en distintas ocasiones por supuestamente practicar brujería y estar relacionada con rituales esotéricos. Sin embargo, estas versiones no han sido comprobadas por la conductora.

Incluso algunas personalidades como Niurka Marcos, han hablado de que Galilea está relacionada con ese tipo de prácticas espirituales.

En julio del 2023, Galilea respondió a un hombre que la acusó de haberlo embrujado, luego de que sus declaraciones generaran comentarios en redes sociales. Esa situación volvió a colocar a Galilea como centro de especulaciones sobre supuestas prácticas de brujería.

Ahora, tras la celebración del ‘Galifest’ 2026, el tema volvió a cobrar fuerza debido a un video en el que se observa a Galilea tener un gesto peculiar con algunos de sus invitados.

Leer: Wendy Guevara llama “esposo” a Yahir y la pareja del cantante reacciona: ¿A los golpes en el “Galifest”? VIDEO

Galilea Montijo / Galilea Montijo se prepara para la recta final de ‘LCDLFM’

¿Galilea Montijo presuntamente hizo brujería con sus invitados en el ‘Galifest’?

En un video tomado en el ‘Galifest’ que comenzó a circular, se observa a la conductora tocar las mejillas de Karina Torres, Aldo Rendón y Ese Pérez, del cual personas en redes sociales comenzaron a especular que detrás del gesto habría algo más, relacionado con un supuesto ritual para robar energía.

Las teorías no tardaron en aparecer y algunos usuarios retomaron los rumores que desde hace tiempo han vinculado a Galilea con supuestas prácticas esotéricas. Incluso, hubo quienes aseguraron que la conductora organiza ese tipo de reuniones con el fin de absorber la energía de sus invitados.

De acuerdo con diversas creencias, ese contacto físico es una técnica para crear una conexión entre dos sujetos y permitir la transmisión de fuerza o energía hacia la persona que inicia ese tocamiento.

Sin embargo, esto es solo una teoría que manejan los usuarios en redes sociales, pues ni Galilea ni sus invitados han hablado algo al respecto o dar algún indicio de que en ese encuentro haya ocurrido algo relacionado con brujería o rituales.

Leer: Galilea Montijo habla de los problemas de sus cirugías estéticas, ¿vuelve a estar en riesgo? “Tengo miedo”

La gali siempreeee haciendo sus brujerias🤭 jajajajaja eso de ponerles la manita así a los que traen buen augurio es de santerichi🥹🥹 #galifest https://t.co/d25QAO8jCt — La MAS perra (@lalalolita09) October 8, 2026

¿Qué ha dicho Galilea Montijo sobre los rumores de que hace brujería?

Ante los medios de comunicación que la han cuestionado sobre los rumores y declaraciones que la señalan por supuestamente practicar brujería o santería, Galilea Montijo ha negado las acusaciones en distintas ocasiones. La conductora también ha respondido con humor y sin profundizar en el tema.

Recientemente, Niurka Marcos volvió a arremeter contra Galilea y aseguró que supuestamente oculta su religión por miedo a las críticas y vergüenza de admitir que es santera. Incluso, afirmó que Galilea tendría temor a recibir ataques en redes sociales si hablara abiertamente sobre sus creencias.

Sin embargo, hasta el momento, Galilea no ha respondido públicamente a estas declaraciones.

Leer: Galilea Montijo lanza dardo vs. Pedro Sola en ‘Hoy’ por comentarios sobre David Zepeda: “Gente estú...” VIDEO