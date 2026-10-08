Ricardo Peralta hace contundente revelación sobre el Galifest tras polémicas por LCDLFM, ¿enemistado con Galilea?

Luego de la inmensa funa que debió soportar Ricardo Peralta tras su paso por ‘La casa de los famosos México’, y sus inesperadas declaraciones sobre la relación que aún mantiene con Adrián Marcelo, nuevamente el influencer vuelve a llamar la atención por sus dichos sobre el reality.

¿Quieres saber qué momento revivió de la temporada 2 de ‘La casa de los famosos México’? Aquí te contamos todo.

Lee más: Aldo Rendón lanza dardo a Ricardo Peralta antes de entrar a La casa de los famosos México 2026: ¿pide consejo?

Ricardo Peralta LCDLFM / FB: Ricardo Peralta

Ricardo Peralta reacciona al Galifest y hace impactante revelación

Hace algunas horas se llevó a cabo el tan esperado Galifest, fiesta organizada por Galilea Montijo en la que celebra el éxito de cada temporada de ‘La casa de los Famosos México’. A esta acuden los exparticipantes y también los ganadores, así como otras personalidades de la farándula.

Siendo así, resulta especialmente sorprendente la publicación de Ricardo Peralta en la que señala que al finalizar su temporada él no fue a la fiesta porque ¡no hubo fiesta!

“En nuestra temporada estuvo tan estresante todo que no hubo GaliFest” Ricardo Peralta

Por supuesto, en los comentarios los internautas recordaron varios detalles de reality de 2024 y señalaron que tras la final de dicha edición nadie querría estar involucrado de ninguna manera con los integrantes del “cuarto Tierra”.

En nuestra temporada estuvo tan estresante todo que no hubo GaliFest 😭 — La Más Poderosisíma (@torpecillo_) October 8, 2026

“Pues no hermana, nadie se requería reunir con ustedes, menos compartir una fiesta con ustedes”

“Pues no había nada que festejar, si los dejaron sin patrocinadores”

“Seguro porque Gali (ni México) no quería a la mitad del cast y se evitó las molestias”

Lee más: Wendy Guevara pelusea a Ricardo Peralta luego de invitarlo a su programa y desata críticas: “Es de gente gata”

¿Por que la temporada 2 de LCDLFM fue tan polémica?

¿Quién no recuerda la temporada del 2024 y se estresa? La segunda edición de ‘La casa de los famosos México’ resultó ser uno de los fenómenos mediáticos más polémicos debido a los conflictos que se experimentaron entre los habitantes.

Adrián Marcelo habla sobre su experiencia de La casa de los famosos México / Facebook

Lo ocurrido en esa ‘Casa’ provocó que se cuestionara hasta que punto un show de televisión debía permitir agresiones verbales, psicológicas y discursos de odio.

La situación fue tan complicada que varios patrocinadores decidieron dejar el programa, e incluso la Secretaría de las Mujeres de la CDMX emitió un comunicado en el que se solicitó se tomaran medidas en contra de la violencia de género.

Gala Montes, Brigitte Bozzo fueron víctimas de los constantes ataques de personalidades como Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, Sian Chiong, Gomita y por supuesto, Ricardo Peralta. Hoy en día es una situación que muchos de ellos ya superaron.

Lo que Adrián Marcelo acaba de hacer en contra de Gala Montes y Briggite Bozzo es violencia de género!!! #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/xVvaLn31uW — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 6, 2024

Lee más: Mariana hace impactante revelación sobre la llegada de Gala Montes a ‘LCDLFM’: “la vi fuera de sí” VIDEO

¿Quiénes fueron al Galifest 2026?

Aunque el polémico triunfo de Mariana en ‘LCDLFM’ continúa persiguiendo a la producción del reality, esto no fue excusa para que Galilea Montijo tirara la casa por la ventana para organizar su ya icónica fiesta, el Galifest.

En esta ocasión los invitados de honor fueron claramente los finalistas de la T4 de ‘La casa’, Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez, Gema Garoa, Yahir y por supuesto Mariana, la ganadora.

“Galifest” 2026 / Redes sociales

Además, asistieron personalidades de esta edición como Luis Chaparro, Flor Vigna, Aldo Rendón y Arantza Ruiz. Wendy Guevara, Marie Claire, René Franco, Rosa María Noguerón, Andrea Escalona y Cynthia Arias también festejaron de lo lindo al lado de Galilea.

Hablando de los invitados, Wendy Guevara, Karina Torres y Rosa María Noguerón, posaron juntas para una foto que ya se está haciendo viral, pues muchos aseguran que es la prueba de que ‘las Pérdidas’ están traicionado a Paola Suárez, ¿será?