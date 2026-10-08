Karina Torres y Wendy Guevara ¿traicionan a Paola Suárez en el Galifest? Protagonizan polémico momento en la fiesta

El internet tiene guardados momentos icónicos, como la caída de Edgar o la reacción de Paolita Suárez al tercer lugar de Karina Torres en ‘La casa de los famosos 2026’, pues ‘la Perdida’ no se guardó nada y dio su nada humilde opinión.

A varios días de ese momento, ha surgido una nueva polémica pues acusan a Karina Torres y Wendy Guevara, amigas de Paola, ¿de haberla traicionado? Te contamos.

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Wendy Guevara habla de Karina Torres / Redes Sociales

Karina Torres y Wendy Guevara sonrientes en el Galifest, ¿y Paola Suárez?

El día de ayer se llevó a cabo el ya famoso ‘Galifest’, una fiesta organizada por Galilea Montijo, la conductora principal del reality, en la que celebra el final de temporada de ‘LCDLFM’.

En esta fiesta se reúnen personajes exclusivos de la farándula, además de los exparticipantes del reality y por supuesto, los ganadores.

Bajo esta lógica, Karina Torres, tercer lugar de la última temporada y Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, acudieron a la fiesta, y ahí es cuando los internautas las acusan de haber traicionado a ‘la Patas’, pues ambas lucieron radiantes en una fotografía acompañadas de Rosa María Noguerón, productora del ‘LCDLFM’.

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Karina Torres y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Wendy Guevara y Karina Torres traicionaron a Paola Suárez?

Luego de darse a conocer el inesperado tercer lugar de Karina Torres, Paola Suárez arremetió contra la producción en una transmisión en vivo, asegurando que todo había sido un fraude y que además, si la volvían a llamar para formar parte del cast, jamás lo haría:

“Y si me vuelven a llamar para La casa de los famosos, ¡ching*** a su madre! No me voy a meter” Paola Suárez

De este modo, muchos aseguran que mientras ‘la Patas’ intentó defender a su amiga de un supuesto fraude, ahora tanto ella como Wendy se la pasan de lo lindo con Rosa María, la mandamás del programa, ¿incongruencia?

En redes sociales los internautas señalan que luego de la publicación de esa foto en las redes sociales de ‘la Perdida’ , Paola está completamente sola:



“Dejaron sola a paola”

“Por eso no hay que engancharse de un show”

“Mentarle la madre a Televisa la hizo MADRE. Paola -Patitas- Suárez. Eres una perra de 6 chichis y te amo, te admiro y te respeto. La dignidad no tiene precio”.

“Ellas tienen contrato directo con la Noguerón y esos contratos son de mucho dinero, Paola siempre anda diciendo cosas sin pensar y ahora se cerró las puertas del canal por andan de boca suelta”

La única que saldría perjudicada por tomarse todo personal es Paola, ella defendiendo el fraude que le hicieron a Karina y ella feliz con la Nogueron 🤣 ósea le mento la madre a Televisa 😂 para que al final Karina ni Wendy le importara. https://t.co/43LXlStFr4 — TU MADRE 💗😈 (@Straberry_Ald) October 8, 2026

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¿Paola Suárez se cerró las puertas en la TV?

Aunque hasta el momento Televisa no ha hecho oficial ningún tipo de comunicado por los dichos de Paolita Suárez, expertos de la farándula como la periodista Analu Salazar, señalaron que las puertas de la televisora se habían cerrado para ella.

¿Paola Suárez con problemas de salud? / Instagram

De acuerdo a sus declaraciones, una fuente le habría revelado que desde Televisa había habido un regaño fuerte para Wendy Guevara, en donde le pidieron que mediara la situación con sus amigas.

“Tus amigas están hablando y diciendo cosas que nada que ver, eh, nos están metiendo en problemas y en entredichos con la gente…Háblenle para que les baje, para que le bajen ya a todo esto’” Analu Salazar

Aunque la polémica con Paolita Suárez continúa muy fuerte tras la final de LCDLFM, sin duda la que peor la está pasando es Mariana, ganadora del reality, y quien ha sido señalada incluso por los exhabitantes de que su victoria es algo cuestionable, tal como lo sugirió Moisés Peñaloza.