Vivian Baeza aparece muy cerquita de Galilea Montijo en plena fiesta; desata fuertes rumores, ¿de VLA a LCDLFM?

Luego de que Viviann Baeza regresara a Venga la alegría tras concluir su participación en Survivor, la conductora sorprendió al aparecer junto a Galilea Montijo en la tradicional fiesta que la presentadora de Hoy realiza cada que concluye una temporada de La casa de los famosos México. ¿Busca ser habitante del reality 24/7? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Viviann Baeza reaparece junto a Galilea Montijo en el ‘Galifest’ y redes estallan. / Redes sociales

¿Cómo fue la aparición de las conductoras Viviann Baeza y Galilea Montijo?

Con motivo de la gran final de La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo realizó una fiesta en la que se dieron cita varios de los participantes del reality, entre ellos Gema Garoa, Karina Torres, Ese Pérez, Aldo Rendón y Flor Vigna; sin embargo, quien sorprendió al estar presente fue la conductora Viviann Baeza.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora de Venga la alegría compartió una foto abrazando a Galilea Montijo en el ‘Galifest'; posteriormente, se difundió un video en el que ambas conductoras están arriba del escenario interpretando el sencillo ‘A través del vaso’.

Viviann Baeza no dio detalles sobre su presencia en la reunión de exhabitantes de LCDLFM, pero su video junto a Montijo sorprendió a propios y extraños, pues tras el estreno de La granja VIP, los rumores de rivalidad entre televisoras se han hecho cada vez más fuertes.

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Viviann Baeza (Venga la alegría) cantando con Galilea Montijo (HOY) en el GALIFEST para festejar el éxito de #LaCasadelosFamososMX y ustedes peleando en redes por el rating de #GranjaVIP •



Todo es show, relájense.

Estamos en la misma industria.

Podemos convivir felices. pic.twitter.com/e9b8h7nPuP — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) October 8, 2026

¿Viviann Baeza se va de Venga la alegría tras aparecer junto a Galilea Montijo?

Viviann Baeza y Galilea Montijo no han hablado públicamente sobre su encuentro en el ‘Galifest’, pero la conductora de Venga la alegría se presentó en el matutino, desmintiendo posibles rumores de una salida del matutino; sin embargo, se desconoce si podría estar interesada en ser parte de La casa de los famosos México.

Cabe recordar que no es la primera vez que la también cantante se ve involucrada en especulaciones sobre una posible salida del matutino. En días anteriores, protagonizó un video viral con Kristal Silva en el que Baeza salió lastimada tras un juego con su compañera, pese a que todo acabó en risas y un abrazo, los rumores no se hicieron esperar.

Meses atrás, la presentadora también contó que tuvo un incidente con Kike Mayagoitia, a quien acusó de haberse burlado de ella y otra de sus compañeras en una dinámica. En un principio se dijo que uno de los dos podría salir; sin embargo, al parecer todo quedó en un mal momento, pues ambos permanecen en Venga la alegría.

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Viviann Baeza reaparece junto a Galilea Montijo en el ‘Galifest’ y redes estallan. / Redes sociales

¿Quién es Viviann Baeza, la conductora de Venga la alegría que apareció en el ‘Galifest’?

Vivian Baeza es una cantante, presentadora y creadora de contenido

Participó en La Academia Kids y luego en La Voz México , donde estuvo en el equipo de Belinda y fue una de las tres finalistas.

y luego en , donde estuvo en el equipo de y fue una de las tres finalistas. Después de haber sido parte de la sección La Academia VLA , se incorporó como presentadora del programa Venga la Alegría en enero del 2025.

, se incorporó como presentadora del programa en enero del 2025. Tiene un proyecto como solista en el que ha lanzado de sencillos como “Volverte a amar”, “Opaco” y “Te mereces mis besos”.

Por el momento, se desconoce si Vivian Baeza está interesada en ser parte de La casa de los famosos México o si hay una razón oculta detrás de su presencia en el ‘Galifest’, por lo que todo se mantiene en RUMORES. ¿Se irá a la competencia?

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