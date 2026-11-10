Galilea Montijo va a la paca y, ¡compra su ropa! ¿Adiós a los diseños exclusivos?: “cosas increíbles”

No cabe duda que Galilea Montijo está en su mejor momento, pues no solo es una de las conductores estelares de Televisa, sino que además, se encuentra más feliz que nunca con su novio Isaac Moreno, pues incluso ‘la Gali’ ha revelado que se mueren por ser papás.

A pesar de ser una mujer a la que le va increíblemente bien en el tema financiera, Galilea ha confirmado que no tiene problema con usar ropa de segunda, ¿qué dijo al respecto? Aquí te lo revelamos.

Galilea Montijo en La casa de los famosos México / Galilea Montijo se prepara para la recta final de ‘LCDLFM’

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¿Por qué Galilea Montijo compraba ropa de la paca desde niña?

Durante un capítulo de “Netas divinas”, Galilea Montijo compartió que las dificultades económicas que tenía cuando era niña, provocaron que tuviera que vestirse de ropa de segunda mano.

Para ella esto no es motivo de tristeza sino al contrario, lo recuerda como una de las anécdotas más memorables de su vida en Guadalajara: “mi mamá me llevaba a las pacas, en un mercado, el mercado de la 34, en Guadalajara saben de lo que estoy hablando y entonces llegaban las pacas, entonces yo me iba de a peso, de a 10 pesos y así”, aseguró la conductora de Hoy.

Galilea Montijo / Redes sociales

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Galilea Montijo, ¿sigue comprando ropa de la paca?

En su más reciente visita al pódcast de “Ellas al Volante”, Galilea habló de su carrera y vida personal, y por supuesto, al ser una de las referentes del mundo de la moda, salió el tema de las prendas de segunda mano, artículos que según la conductora, ella sigue utilizando a pesar de tener posibilidades para comprar opciones exclusivas.

Para Galilea, visitar las famosas pacas es una oportunidad de vestir con prendas originales y a excelentes precios.

“¿Y qué creen? Que últimamente he regresado a las pacas, yo de niña era muy de pacas, ropa de segunda… voy a regresar a las pacas ¡TESOROS!” Galilea Montijo

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¿Por qué Galilea Montijo dejó del lado los artículos de diseñador?

En el mismo episodio, la conductora tapatía reveló que últimamente piensa mucho más a la hora de hacer una compra, sobre todo cuando se trata de ropa de diseñador, pues para su gusto, las prendas exclusivas son demasiado costosas.

Galilea aseguró que no le gusta mucho comprar ropa y accesorios de marca, sin embargo, hace excepciones cuando hay algo que de verdad le gusta, y por supuesto, si tiene el recurso para adquirirlo.

“Soy cero de marcas, ojo, si hay algo de marca que me gusta y tengo para comprármelo, me lo doy., ¿por qué no? Sobre todo en bolsas y en zapatos (…) pero si me da mucho codo hoy en día lo que vale un vestido de diseñador, me da mucho codo” reveló.

La conductora de ‘La casa de los famosos México’ se ha convertido en un ícono de estilo, y prueba de ello es que hace algunas semanas, Ricardo Peralta se caracterizó como Galilea Montijo, desatando los comentarios en su contra: “Luce como cazuela”.