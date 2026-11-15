Galilea Montijo ignora críticas por la diferencia de edad con Isaac Moreno: “No lo pude haber parido a los siete”

Tras los rumores de un posible embarazo que ha enfrentado Galilea Montijo junto a Isaac Moreno, la conductora del programa Hoy se sinceró sobre los constantes comentarios y críticas que han surgido por la diferencia de edad con su actual pareja. Lejos de quedarse callada, defendió su romance y dejó claro que la diferencia de edad parece no importar. ¡Te contamos los detalles!

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¿Cuál es la diferencia de edad de Galilea Montijo e Isaac Moreno? / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la diferencia de edad con Isaac Moreno?

Desde que hizo público su romance, Galilea Montijo ha estado en el ojo del huracán debido a los años que le lleva su pareja; sin embargo, en su reciente participación en el podcast ‘Ellas al volante’, puso un alto a las especulaciones y aclaró sus edades verdaderas.

“Él tiene 45 años, yo tengo 53, no es tanto. No lo pude haber parido a los siete”. Galilea Montijo

Asimismo, la conductora de La casa de los famosos México destacó las cualidades personales de Isaac Moreno, asegurando que posee una estabilidad emocional que equilibra su día a día y deja atrás la diferencia de edad.

“Él tiene 45, yo creo que mentalmente es mucho más maduro que yo, él es el que me aterriza muchísimo, pero yo creo que a esta vida se vino a ser feliz. Yo no le hago nada a nadie por estar enamorada”. Galilea Montijo

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¿Galilea Montijo quiere convertirse en mamá junto a Isaac Moreno?

Antes de los comentarios sobre su edad, Galilea Montijo volvió a desatar rumores sobre la posibilidad de volver a convertirse en madre, esta vez al lado de Isaac Moreno. En diversas ocasiones, la presentadora de Hoy ha compartido su ilusión por tener una niña, un sueño que ha cobrado fuerza desde que inició su relación con el modelo.

Aunque la conductora ha sido transparente respecto a los retos biológicos propios de su edad, también ha dejado ver que no cierra la puerta a explorar alternativas médicas para cumplir ese anhelo en pareja. Al ser cuestionada nuevamente sobre si están en planes de hacer crecer la familia, Montijo dijo no estar cerrada: “Uno nunca sabe”.

“Me encantaría, me encantaría, se terminó mi reloj biológico en ese sentido y es algo que me hubiera gustado... También es algo de lo que me arrepiento muchísimo, pero no, no se puede, lo hemos platicado, lo hemos intentado, lo hemos visto, es someterte a algo hormonal muy fuerte”. Galilea Montijo

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¿Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno quieren ser papás? / Redes sociales

¿Quién es Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo?

Isaac Moreno es un modelo e influencer originario de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, España. Antes de alcanzar popularidad en el mundo de la farándula mexicana, desarrolló una sólida trayectoria en las pasarelas y campañas publicitarias internacionales, además de contar con formación profesional en el área de contabilidad e ingeniería antes de dedicarse de lleno al modelaje y al estilo de vida fitness.

En el plano personal, Isaac Moreno se convirtió en papá durante su relación anterior, con quien mantiene un vínculo. Su romance con Galilea Montijo salió a la luz en 2023, meses después de que la conductora anunciara su divorcio de Fernando Reina, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más seguidas del espectáculo.

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