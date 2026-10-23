Galilea Montijo vuelve a desatar rumores de embarazo, ¿Isaac Moreno será papá? Esto dijo: “Uno nunca sabe”

Luego de que Galilea Montijo vivió un momento picante en Hoy con Isaac Moreno tras exponer un detalle de su intimidad, ahora, la conductora volvió a dar detalles sobre su deseo de ser madre con su novio. ¿Dará muy pronto la sorpresa? Esto dijo de su proceso en pleno encuentro con la prensa, en donde se encontraba TVNotas.

Galilea Montijo quiere convertirse en madre. / Galilea Montijo se prepara para la recta final de ‘LCDLFM’

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¿Galilea Montijo podría ‘encargar’ bebé con Isaac Moreno?

Tras los rumores de que la famosa podría salir del programa Hoy, al igual que otros famosos del gremio, Galilea Montijo se dio cita en los Elliot Awards, y como era de esperarse, la prensa se le acercó a la conductora para preguntarle sobre sus planes a futuro con Isaac Moreno, mismos que por supuesto, incluyen un bebé.

Ante los cuestionamientos, ‘la Gali’ confirmó que uno de sus más grandes sueños es convertirse en madre nuevamente. Sin embargo, su reloj biológico se lo impide, pero que sin duda ella y su pareja han buscado otras alternativas para hacer crecer su familia.

“Sí, me encantaría, me encantaría, se terminó mi reloj biológico en ese sentido y es algo que me hubiera gustado (…) de haber sabido, créeme que hubiera congelado mis óvulos, también es algo de lo que me arrepiento muchísimo, pero no, no se puede, lo hemos platicado, lo hemos intentado, lo hemos visto, es someterte a algo hormonal muy fuerte, muy, muy fuerte, incluso hemos pensando en rentar vientre, pero pues no descarto la idea, uno nunca sabe” Galilea Montijo

🥹 Galilea Montijo se sincera sobre uno de sus mayores deseos: volver a ser mamá. ¿Sigue en la búsqueda o decidió dejar atrás ese sueño? 💗 📹:Johany Sánchez y Francisco Mancera https://t.co/MNqfXyrN0P — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 23, 2026

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¿Cuántos hijos tiene Galilea Montijo?

El gran deseo de ser madre de Galilea Montijo se debe a que la conductora tiene solo un hijo biológico, mismo que fue fruto de su matrimonio con el empresario Fernando Reina. Actualmente, el joven vive en Acapulco junto a su papá.

A pesar de estar separados, Galilea y su hijo mantienen una relación saludable y cercana de madre e hijo, pues el pequeño visita regularmente a la conductora en la Ciudad de México para estar con ella, o simplemente para acompañarla a sus compromisos de trabajo. Sin embargo, ella ha contado en varias ocasiones que sufrió mucho por la decisión de que el joven optara por vivir junto a su padre y no con ella.



Esto dijo en Netas divinas:

“Me dijo ‘mamá me quiero ir a vivir con mi papá’... (Se sintió) Muerta en vida, le supliqué, le pedí y me decía ‘mamá entiende, mi felicidad en este momento está con mi papá y tú puedes venir las veces que quieras a mi casa, siempre las puertas van a estar abiertas para ti’”. Galilea Montijo

“Él se siente con la responsabilidad de estar con el papá, claro, para mí era otra situación. Sentó que me moría, andaba como zombie”, agregó.

Galilea Montijo / Redes sociales

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¿Quién es Isaac Moreno, el novio de Galilea Montijo?

Luego de su separación de Fernando Reina, en 2023 Galilea Montijo hizo pública su relación con el modelo y empresario español, Isaac Moreno. Al igual que la conductora, el modelo tiene un hijo de una relación anterior.

Hoy por hoy, Isaac Moreno se ha consolidado como una figura clave en la vida de Galilea Montijo, incluso saliendo en su defensa cuando fue duramente criticada por el aspecto de su rostro.

Eso no es todo, hace un año también corrió el rumor de que Galilea Montijo e Isaac Moreno presuntamente podrían llegar al altar. Sin embargo, ninguno de los dos respondió a estos rumores sobre la posibilidad de unir sus vidas en matrimonio. Lo certero es que la conductora de Hoy sí ha buscado convertirse en madre por segunda ocasión.