Galilea Montijo rompe el silencio ante la prensa, ¿confirma su salida de ‘Hoy’?, VIDEO

Un día después de que Galilea Montijo sufriera un ataque de tos tras probar unos esquites picantes durante el programa ‘Hoy’, la conductora hizo una revelación que sorprendió a sus compañeros en el foro.

Galilea mencionó cuándo dejaría de formar parte del equipo de conductores del matutino, una declaración que despertó nuevamente las especulaciones sobre su futuro en Televisa y los rumores que han circulado durante los últimos meses sobre una posible salida de la televisora.

¿Qué fue lo que dijo Galilea?

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Galilea Montijo / Instagram

¿Cuándo termina el contrato de Galilea Montijo con la televisora de San Ángel?

En un encuentro con los medios de comunicación en junio pasado, Galilea Montijo reveló que su contrato de exclusividad con Televisa concluye en diciembre de este año. Sin embargo, aclaró que, hasta entonces, continuará trabajando con la televisora y se mantendrá atenta a las indicaciones que le den.

“Antes eran por diez años, luego por quince años, luego por cinco años, luego por tres años. Ahora ya los contratos suelen ser de uno a dos años. Entonces, mi contrato ya se vencería en diciembre” Galilea Montijo

La conductora no reveló si está contemplando renovar su contrato o si su vencimiento marcará el final de su relación laboral con la empresa. Por ello, hasta el momento, continúa formando parte de Televisa y participando en los proyectos para los que ha sido considerada.

Sin embargo, su reciente declaración en ‘Hoy’ volvió a despertar las dudas sobre su futuro y podría dar pie a nuevas especulaciones sobre una posible salida de la televisora.

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Galilea Montijo / Redes sociales

Galilea Montijo revela cuándo dejará de conducir el programa ‘Hoy’

Durante la emisión de ‘Hoy’ del 22 de octubre, Galilea Montijo y sus compañeros hablaban sobre la reciente separación de Jesse y Joy, cuando la conductora reflexionó sobre los ciclos que se cierran y llegan a su fin.

En medio de la conversación, Galilea hizo referencia a sí misma y a una posible salida del matutino, al dejar entrever que su etapa en el programa estaría cerca de terminar.

La conductora incluso mencionó que, a partir de enero de 2027, ya no estaría con sus compañeros en ‘Hoy’. Sus palabras sorprendieron de inmediato a los demás conductores, quienes la interrumpieron para manifestarle su deseo de que continuara formando parte del equipo.

“Es como yo, cuando me vaya de aquí en enero, pues son ciclos. Hay ciclos que se cierran.” Galilea Montijo

En meses pasados, Galilea Montijo contó que está trabajando en un proyecto personal que consiste en abrir una taquería en España. Incluso, compartió que ya había avanzado en la búsqueda de proveedores para llevar la gastronomía mexicana a Europa.

Al respecto, después de mencionar que dejaría el ‘Hoy’ en enero, la conductora habló sobre sus planes de dar continuidad a este proyecto y consolidar su negocio en España.

“Voy a poner mi proyecto de taquería en España. Voy a hacer ‘Hoy’ en España. Hago enlaces”, dijo Galilea.

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La decisión que tú tomes, siempre estaremos contigo Galilea Montijo ❤️ https://t.co/YeU7vlWLEv — Gali💋 (@Galiupdate) October 22, 2026

¿Galilea Montijo también dejará ‘La casa de los famosos México’?

Galilea Montijo no ha anunciado que vaya a abandonar los demás proyectos que tiene con Televisa. Sin embargo, en los últimos meses han surgido rumores sobre una posible salida de algunos de los programas en los que participa.

Recientemente, la periodista Martha Figueroa difundió información sobre una posible salida de Galilea de ‘Netas divinas’. Durante su programa de YouTube, aseguró que la conductora estaría cerca de anunciar su despedida de ese espacio, aunque no ofreció mayores detalles.

“A mí alguien me contó que la que ya se va a ir también es Galilea (...) También Galilea estaría cerca de abandonar las ‘Netas’.” Martha Figueroa

Por otro lado, también han surgido especulaciones sobre cambios en el equipo de conductores de ‘La casa de los famosos México’ para su edición de 2027. No obstante, Galilea confirmó que el reality tendrá una quinta temporada y, hasta el momento, no se ha anunciado que ella vaya a dejar de conducirlo.

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que Galilea vaya a abandonar estos proyectos o dejar definitivamente Televisa. Aunque sus recientes declaraciones en ‘Hoy’ podrían alimentar las especulaciones sobre su futuro en la televisora.

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Galilea Montijo / Instagram

¿Renunció o la sacaron? Galilea Montijo enfrenta los rumores sobre su futuro en ‘Hoy’

En plena alfombra amarilla de los Premios Eliot, Galilea Montijo respondió a los rumores sobre su supuesta salida de Hoy y aclaró que todo se trató de una broma. La conductora aseguró que no se imagina lejos de Televisa, empresa que considera su hogar desde hace décadas.