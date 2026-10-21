Galilea Montijo y Nicola Porcella SE ‘AHOGAN’ en plena transmisión de ‘Hoy’, ¿se fueron al hospital?

Luego de que Galilea Montijo fuera captada supuestamente haciendo brujería durante el ‘Galifest’, la conductora protagonizó un tenso momento en plena transmisión de ‘Hoy’.

Junto a Nicola Porcella, la presentadora pasó unos segundos complicados cuando ambos comenzaron a ahogarse tras sufrir un ataque de tos, situación que provocó reacciones entre sus compañeros.

¿Tuvieron que llevarlos al hospital?

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Galilea Montijo y Nicola Porcella / Captura de pantalla

¿Por qué se ahogaron Nicola Porcella y Galilea Montijo en ‘Hoy’?

Los conductores de ‘Hoy’ pasaron unos segundos complicados luego de probar unos esquites picantes que preparó un negocio invitado al programa.

Todo comenzó cuando Paul Stanley le ofreció una cucharada de esquites a Nicola Porcella, quien previamente había mencionado que casi no come picante.

Al probarlos y sentir el intenso sabor, Nicola comenzó a hacer muecas de desagrado y a toser. En ese momento, Galilea Montijo también probó los esquites, pero de inmediato comenzó a toser, al igual que su compañero.

Así, ambos conductores protagonizaron el momento en plena transmisión, mientras tosían durante varios segundos. Incluso Paul Stanley terminó con los ojos llorosos por el picante.

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La cara, pobre mi guapo 😅 Y la cara de Gali también 🤭 #NicolaPorcella https://t.co/VgGudClzYF — Gwen_Only (@Gwen_zaga) October 21, 2026

¿Galilea Montijo y Nicola Porcella necesitaron atención médica?

Aunque Galilea Montijo y Nicola Porcella estuvieron tosiendo durante varios segundos seguidos, al punto de casi ahogarse, el momento no pasó a mayores e incluso sus compañeros se tomaron la situación con humor.

Por lo tanto, los conductores no necesitaron atención médica ni tuvieron que llevarlos al hospital. Todo quedó como una anécdota divertida probando esquites picantes.

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Nicola Porcella y Galilea Montijo en Hoy / Captura de pantalla

¿Qué dijeron Galilea Montijo y Nicola Porcella después de ahogarse en plena transmisión?

Después del trance, Galilea se repuso casi de inmediato y volvió a donde estaban preparando los esquites para seguir hablando del negocio invitado, mientras Nicola aún sufría por el picante, y estaba siendo atendido por Raúl Araiza.

Galilea volvió a hablar del picante e incluso señaló a Paul Stanley, quien estaba llorando, aún cuando él ha dicho que come mucho picante.

“Qué bárbaro. Paul está llorando, y come picante.”, dijo Galilea.

Todo quedó en la anécdota divertida en el programa, como cuando Wendy Guevara llegó de sorpresa a ‘Hoy’ y la sacaron a la fuerza, porque es eno era su programa.

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