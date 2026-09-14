Andrea Escalona sufre tremendo descuido en vivo en el programa Hoy; así reaccionó la conductora | VIDEO

Meses después de que Andrea Escalona sufrió un accidente durante la competencia de Hoy soy el chef, la conductora vivió un nuevo incidente en vivo en el matutino de Televisa. En esta ocasión, Escalona tuvo un descuido que fue grabado por las cámaras y… ¿Se le vio todo? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Andrea Escalona vive bochornoso momento el Hoy. / Redes sociales

¿Cómo fue el incidente que Andrea Escalona tuvo en el programa Hoy?

Tras la aparatosa caída que Marie Claire Harp vivió en el programa Hoy como conductora invitada, Andrea Escalona llegó al programa con toda la actitud la mañana de este 14 de septiembre. Junto a Nicola Porcella le dio la bienvenida a ‘la nube’ sin imaginar lo que vendría después.

Al hacer los brazos, la blusa de Escalona se levantó por completo y dejó al descubierto parte de su ropa interior. Al momento en que se percató de lo ocurrido, la presentadora bajó rápidamente sus brazos e hizo algunos gestos de pena mientras soltaba risas.

El breve clip del momento fue difundido por la hija de la fallecida Magda Rodríguez, quien colocó en la descripción: “Empezamos el lunes con todo y un descuido en la nube”. De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar, pero ¿cómo reaccionó Nicola Porcella al bochornoso momento?

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Nicola Porcella se percató del incidente que sufrió Andrea Escalona. / Redes sociales

¿Qué dijo Nicola Porcella ante el incidente en vivo de Andrea Escalona?

Mientras Andrea Escalona, quien recientemente defendió la participación de Galilea Montijo en el programa Hoy, se reía apenada por lo ocurrido. Nicola Porcella, su compañero de sección, soltó un “Controlate, por favor, controlate, yo sé que es lunes. Eso va a salir”.

“Ay, señora bonita, perdón”, respondió Escalona aún entre risas; sin embargo, por el tipo de blusa que la presentadora lucía, algunos de sus seguidores no pudieron evitar externar su opinión ante el momento. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son:



“Lunes de destape, literal”,

“ Yo quiero un descuido de Nicola, pero va bien tapado ”,

”, “Dándolo todo”,

“Casi no se ve que fue ‘accidente’”, y

“Que se repita, que se repita”.

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¿Quién es Andrea Escalona, conductora del programa Hoy?

Andrea Escalona Rodríguez es ampliamente conocida solo como Andrea Escalona

Es hija de la fallecida productora de televisión Magda Rodríguez y de Arturo Escalona , lo que le permitió comenzar su carrera en la industria del entretenimiento desde joven.

y de , lo que le permitió comenzar su carrera en la industria del entretenimiento desde joven. Antes de convertirse en uno de los principales rostros de Hoy , colaboró en TV Azteca en V enga la alegría y acompañó de cerca a su mamá en la producción del exitoso programa Enamorándonos.

, colaboró en TV Azteca en V y acompañó de cerca a su mamá en la producción del exitoso programa Tras la muerte de su mamá en 2020, se convirtió en mamá de un varón y, desde entonces, combina la maternidad con la conducción. Incluso el menor ha participado en algunas secciones del matutino.

Hasta ahora, Andrea Escalona no ha dado declaraciones sobre el incidente que ocurrió en el programa Hoy, pero el clip ya suma varios ‘me gusta’ en redes y divide opiniones.

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