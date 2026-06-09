¿Viviann Baeza confirma despido de Venga la alegría? Ella dice: “Renuncio en lunes” y desata polémica: VIDEO

En este martes de TVNotas, te contamos que habrá cambios fuertes en Venga la alegría tras el Mundial de Fútbol. Una fuente nos dijo que Viviann Baeza y Kike Mayagoitia son los que más están en riesgo de perder su trabajo.

En medio de la controversia, Baeza compartió un video justamente hablando sobre el trabajo. Para muchos, fue una confirmación de que ella sería quien le podría decirle adiós al matutino de TV Azteca. Te contamos los detalles.

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Viviann Baeza y su pelea con Kike Mayagoitia / Redes sociales

¿Por qué Viviann Baeza y Kike Mayagoitia podrían ser despedidos de ‘Venga la alegría’?

Desde hace tiempo, se venía especulando que la relación entre Viviann Baeza y Kike Mayagoitia no era la mejor. Y es que, hace algunos meses, ella misma confesó que, en ocasiones, le molestaban ciertas actitudes de su compañero.

Se habló de que, presuntamente, la cantante habría hecho un reporte a los ejecutivos del canal. Debido a ello, la producción tomó medidas y les pidió a todo su elenco que mantuvieran una relación respetuosa entre sí. Principalmente, ya no dar declaraciones a la prensa.

Aunado a todo esto, una fuente anónima contó a TVNotas que se planea hacer un cambio de conductores tras el Mundial. Los que estarían en la cuerda floja serían justamente ellos dos. Si bien ambos se han ganado el cariño del público, consideran que su conflicto ha causado mucha tensión.

“Lo que sí es un hecho, según dicen, es que después del mundial y de las vacaciones de verano vendrán cambios de conductores. Los que están en la cuerda floja son Viviann y Kike, por todos los roces que han tenido dentro del programa y, sobre todo, por hacerlos públicos”. Fuente a TVNotas

Nuestra fuente dijo desconocer si habrá un reemplazo para quien sea despedido: “No he escuchado nada de eso. A lo mejor la salida es porque a Viviann la mandan a ‘La granja’, que inicia en octubre, o si a Kike ya le dicen bye. Todo puede pasar, pero que hay tensión en el foro, eso nadie lo puede negar”, puntualizó.

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Viviann Baeza y su posible despido de ‘Venga la alegría’ / Redes sociales

Viviann Baeza, conductora de ‘Venga la alegría’, comparte polémico video

El drama parece no tener fin. Hace algunas horas, Viviann Baeza compartió un video acerca del trabajo. En dicho post, la joven escribió: “Renuncio en lunes y el jefe me pide que me quede hasta el viernes”.

Aunque algunos tomaron sus palabras como simple humor, otros creen que podría relacionarse con su situación actual en ‘Venga la alegría’. De acuerdo con las teorías, podría ser una señal de que la joven ya habría renunciado al programa, pero que los ejecutivos le pidieron que esperara un poco más.

Hasta el momento, la celebridad no ha mencionado nada sobre esta situación. Al menos de forma pública, se ha mostrado muy contenta de estar en el matutino. Recordemos que ella se integró a principios de 2025.

Esta no sería el primer cambio que enfrenta ‘VLA’ en estos meses. A finales de 2025, Pato Borghetti anunció su salida tras 9 años de ser el presentador estelar. Los rumores apuntan a que se fue por cuestiones de salud. No obstante, nada está confirmado.

¿Cómo es la relación actual entre Viviann Baeza y Kike Mayagoitia, conductores de ‘Venga la alegría’?

En la conversación con TVNotas, nuestra fuente nos platicó que, si bien hay un trato respetuoso, Viviann Baeza y Kike Mayagoitia, exparticipante de ‘La granja VIP’, ya no se llevan tan bien como antes. Incluso, al parecer, hasta se han distanciado.

“Sí se hablan y a cuadro se llevan bien, pero detrás de cámaras no son los amigos de antes. Ya se rompió como esa magia y, bueno, ahora tienen que afrontar las cosas”, resaltó.

Y agregó: “No sé quién de los 2 podría irse, porque ambos cumplen con su función dentro del programa. Kike es el hombre de familia, joven, deportista, y que tiene ya un nicho dentro del programa, mientras que Viviann es como la adolescente que se identifica con otro sector de nuestro público”.

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