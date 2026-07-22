¿Kristal Silva se va de Venga la alegría? La conductora destapa la verdad de su ausencia con FOTOS ¿en la competencia?

Luego de que Kristal Silva revelara tener muy pocos amigos en Venga la alegría, la presentadora sorprendió al ausentarse del matutino tras el éxito en su cobertura del Mundial 2026 junto a otras personalidades de TV Azteca como Vanessa Claudio. ¿Recibió propuesta de la competencia? ¡Aquí te contamos!

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Kristal Silva se ausenta de Venga la alegría. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Kristal Silva sobre sus compañeros de Venga la alegría antes de ausentarse?

Tras el desacuerdo que protagonizaron Kike Mayagoitia, Luz Elena González y Viviann Baeza, Kristal Silvia se sinceró con TVNotas sobre el ambiente que se vive entre conductores de Venga la alegría.

De acuerdo con Silva, aunque convive con ellos diariamente, son pocas las personalidades de Venga la alegría a quienes considera amigos fuera del trabajo. Además de ‘el Capi’ Pérez, tiene una buena amistad con Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares.

“Yo no soy la mejor amiga de muchos de ellos. Creo que es normal. Hay relaciones que se quedan solo en el trabajo, que son grandes compañeros, pero amigos tengo muy pocos en Venga la alegría, eso es una realidad”. Kristal Silva

Aunque dejó claro tener una convivencia sana con todos los integrantes del matutino pese a tener una relación fuera del trabajo; su reciente ausencia desató algunos rumores sobre su salida. ¿Decidió irse tras problemas entre sus compañeros?

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Kristal Silva preocupa al no aparecer en Venga la alegría. / Redes sociales

¿Por qué Kristal Silva no se ha presentado en Venga la alegría?

Recientemente, te dimos a conocer en TVNotas que dos conductores de Venga la Alegría estarían en peligro, por lo que la ausencia de Kristal Silva no ha pasado desapercibida. Sin embargo, la exreina de belleza mexicana usó sus redes para poner fin a los rumores.

A través de su cuenta de Instagram, Silva dio a conocer que está disfrutando de unas vacaciones en Atenas junto a su esposo, Luis Ángel, y el chef Ismael Zhu. Antes de emprender su viaje por Grecia, la conductora cerró su participación en la cobertura del Mundial 2026 de TV Azteca.

Una vez que Kristal Silva termine su descanso, regresará como titular a Venga la alegría. Además, no es la única ausente del programa; Sergio Sepúlveda también ha tenido algunos días de descanso y Viviann Baeza es participante de Survivor.

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¿Cuáles son los cambios que tendrá Venga la alegría?

Antes de que confirmara a Viviann Baeza como participante de Survivor México, una fuente contó a TVNotas que el matutino podría subir algunos cambios al terminar el Mundial 2026; principalmente relacionados con la participación de Baeza y Mayagoitia.

“Lo que sí es un hecho, según dicen, es que después del mundial y de las vacaciones de verano vendrán cambios de conductores. Los que están en la cuerda floja son Viviann y Kike, por todos los roces que han tenido dentro del programa”, contó una persona de la producción.

Hasta ahora, no se ha hecho oficial ningún cambio oficial en Venga la alegría y el equipo de conductores permanece igual, con excepción de Viviann Baeza, quien se encuentra en las playas de Survivor.

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