Venga la alegría: ¡Dos conductores en peligro! A uno de ellos lo pondrían de patitas en la calle, ¿por la de atrás?

Como te lo hemos venido contando, desde hace meses hay una fuerte diferencia entre los conductores del matutino Venga la alegría, especialmente entre Viviann Baeza y Kike Mayagoitia.

Ella misma declaró en marzo pasado que a veces no le gustaba su actitud: “Cuando vienen estas faltas de respeto, ya no está padre, se hace un ambiente tenso y creo que eso es lo que ha pasado”.

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Venga la alegría podría sufrir cambios en su equipo de conductores. / Fotos: Archivo TVNotas

¿Por qué Viviann Baeza y Kike Mayagoitia podrían salir de Venga la Alegría?

Tras un supuesto reporte por parte de Viviann ante las autoridades del canal, nos cuentan que el ambiente sigue tenso, por lo que en la empresa están pensando en poner punto final a esta situación.

“Sí hubo una llamada de atención para todo el cuerpo de conductores. Les pidieron que se abstengan de dar declaraciones, porque entre todos estaban creando esta bola de nieve que cada vez crece más y nadie la ha podido parar”. Personas de la producción

“Lo que sí es un hecho, según dicen, es que después del mundial y de las vacaciones de verano vendrán cambios de conductores. Los que están en la cuerda floja son Viviann y Kike, por todos los roces que han tenido dentro del programa y, sobre todo, por hacerlos públicos. En este momento, todos tendrán que hacer su mejor esfuerzo, porque durante varios días no contaremos con Kristal ni con el ‘Capi’, porque son parte de los conductores mundialistas. Después de este evento, sé que varios se irán de vacaciones y después uno de ellos se va”.

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Viviann Baeza y Kike Mayagoitia pelean por un lugar en Venga la Alegría, según una persona cercana a la producción. / Fotos: Archivo TVNotas

¿Qué pasó entre Viviann Baeza y Kike Mayagoitia dentro del matutino?

Nos cuentan que la relación entre ellos, aunque le han echado ganas, no mejora del todo. “Sí se hablan y a cuadro se llevan bien, pero detrás de cámaras no son los amigos de antes. Ya se rompió como esa magia y, bueno, ahora tienen que afrontar las cosas. No sé quién de los 2 podría irse, porque ambos cumplen con su función dentro del programa. Kike es el hombre de familia, joven, deportista, y que tiene ya un nicho dentro del programa, mientras que Viviann es como la adolescente que se identifica con otro sector de nuestro público”.

Sobre los otros conductores nos dijeron: “En los focus groups, la verdad es que casi todos salen bien. La gente se identifica con ellos y tienen ya a su público. Los consentidos son el ‘Capi’ y Kristal Silva. A la gente le gusta mucho su trabajo y su presencia dentro del programa. También a Mauricio Barcelata y Sergio Sepúlveda les gustan mucho a las amas de casa. Luz Elena es la consentida de las señoras. Gusta mucho la sección de espectáculos y eso es bueno, porque es la primera hora del programa. Kike y Viviann también tienen buenas referencias, aunque no las mejores”.

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Kike Mayagoitia y Viviann Baeza en la cuerda floja. / Redes sociales

¿Quién será el reemplazo de Viviann Baeza y Kike Mayagoitia en Venga la Alegría?

Finalmente, sobre si existe la posibilidad de que alguien entre como reemplazo del que se vaya, nos cuentan:

“No he escuchado nada de eso. A lo mejor la salida es porque a Viviann la mandan a La granja, que inicia en octubre, o si a Kike ya le dicen bye. Todo puede pasar, pero de que hay tensión en el foro, eso nadie lo puede negar”. Persona cercana a la producción

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