Viviann Baeza revela la razón por la que abandonaría Venga la alegría tras Survivor, ¿quiere ganar millones?

Luego de que Viviann Baeza se despidió de Venga la alegría para ir a las playas de Survivor, la conductora regresó a los foros tras enfrentar el reality de supervivencia y bromeó sobre la posibilidad de dejar el matutino de TV Azteca. ¿Ya tiene ofertas? ¡Te contamos los detalles!

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¿Viviann Baeza tiene planes de dejar VLA? / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Viviann Baeza en Survivor?

Fue a mediados de julio cuando Viviann Baeza dio a conocer que se despedía temporalmente de Venga la alegría para enfrentarse a un nuevo desafío profesional y personal. A través de sus redes compartió que sería parte de la nueva edición de Survivor.

“Emocionada por lo que viene. Ahí les encargo el changarro”, escribió junto a un breve video, donde algunos de sus compañeros, como Luz Elena González, aprovecharon para enviarle sus mejores deseos.

Pese a su desempeño en las playas de República Dominicana por más de dos semanas, Viviann Baeza se convirtió en la cuarta eliminada de Survivor México: La reliquia en llamas. Fue el 9 de agosto cuando se despidió de la tribu de ‘Los halcones’ para reintegrarse a sus proyectos.

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Viviann Baeza se despidió temporalmente de Venga la alegría para ir a Survivor. / Redes sociales

¿Viviann Baeza piensa dejar Venga la Alegría tras ser eliminada de Survivor?

Ahora que Viviann Baeza está de regreso en Venga la alegría pese a rumores de despido, la conductora acudió como invitada al programa de La resolana, conducido por Capi Pérez. Durante una dinámica, Baeza fue cuestionada sobre la posibilidad de dejar el matutino en caso de recibir una propuesta millonaria en el futbol.

"¿Si te dieran un contrato millonario para jugar futbol, dejarías VLA?”, cuestionaron, a lo que Vivian Baeza respondió: “No, aunque fuera una oferta muy buena, siento que el riesgo de la lesión es mucho”.

Posteriormente, le explicaron a Baeza que se referían a una oferta en la que estaría consciente de que va a triunfar. Al escuchar eso, su respuesta cambió por completo, pues no dudó ni un momento en responder que sí dejaría Venga la alegría.

“Sí, para invertir ese dinero en mi carrera como cantante, entonces sí. Adiós”. Viviann Baeza

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¿Quién es Viviann Baeza, conductora de Venga la alegría?

Viviann Baeza cantante, creadora de contenido y conductora que estudió Administración de Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento.

y que estudió Administración de Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento. Fue parte de La Academia Kids y posteriormente participó en La Voz México , donde formó parte del equipo de Belinda y fue una de las tres finalistas.

y posteriormente participó en , donde formó parte del equipo de y fue una de las tres finalistas. En enero de 2025 se integró como conductora estelar del programa Venga la Alegría de TV Azteca tras haber sido parte de la sección La Academia VLA.

de TV Azteca tras haber sido parte de la sección Además de su faceta en la televisión, tiene un proyecto como solista que le ha permitido lanzar sencillos como ‘Opaco’, ‘Volverte a Amar’ y ‘Te Mereces Mis Besos’.

Pese a su declaración en el programa de La resolana, Viviann Baeza sigue formando parte de Venga la alegría, ya que su declaración solo se trata de una suposición y no de un anuncio formal.

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