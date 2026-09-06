Participante de Survivor perdió una pierna y demanda por 100 millones de dólares; filtran FOTOS desgarradoras

La historia de Stavros Floros dio un giro dramático después de su paso por Survivor Greece. Lo que comenzó como una experiencia extrema frente a las cámaras terminó en un accidente que cambió su vida y que ahora llegó a los tribunales de Estados Unidos.

El joven concursante, quien tenía apenas 21 años cuando ocurrió el accidente, acusa a los responsables del reality de haberlo expuesto a condiciones que, según su demanda, no contaban con las medidas de seguridad necesarias. Meses después de aquel episodio, Floros decidió emprender una batalla legal millonaria.

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¿Qué pasó con Stavros Floros en Survivor Greece?

El accidente ocurrió el 11 de mayo, cerca de Isla Saona, República Dominicana, mientras los participantes tenían una pausa de las grabaciones. Stavros Floros y su compañero Emmanouil Malliaros habían entrado al agua para practicar pesca submarina con el objetivo de conseguir alimento.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por medios estadounidenses, una embarcación turística con aproximadamente 20 personas a bordo ingresó a la zona donde se encontraban los concursantes. Malliaros declaró que vio acercarse el barco y alertó a Floros. El joven intentó apartarse de la trayectoria de la embarcación, pero terminó siendo alcanzado por las hélices, que impactaron ambas piernas.

La lesión más grave ocurrió en la pierna izquierda, que tuvo que ser amputada. Su extremidad derecha también sufrió heridas severas y tuvo que ser sometida posteriormente a procedimientos reconstructivos.

Uno de los aspectos más dramáticos del accidente fue que la pierna amputada no pudo ser recuperada del agua. Según el testimonio incluido en los documentos del caso, la embarcación se alejó después del impacto y regresó cuando algunos de los turistas que iban a bordo pidieron al operador que volviera para auxiliar al joven. Uno de los pasajeros colocó un torniquete a Floros. El propio concursante sostiene que esa intervención fue determinante para mantenerlo con vida mientras recibía atención médica.

Posteriormente fue trasladado a Miami, donde permaneció hospitalizado durante 61 días y tuvo que someterse a múltiples cirugías para atender la amputación traumática y tratar de reconstruir su pierna derecha.

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¿Por qué Stavros Floros demandó a Survivor Greece por 100 millones de dólares?

La demanda fue presentada el 3 de septiembre en Miami-Dade, Florida, donde Stavros Floros, de 22 años, reclama más de 100 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos. Entre los señalados están Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, Acun Ilicali y SKAI TV.

Floros acusa a la producción de negligencia, pues asegura que conocía el constante tránsito de embarcaciones en la zona y, aun así, permitió la pesca submarina sin suficientes medidas de seguridad. La demanda señala la presunta falta de zonas delimitadas, embarcaciones de apoyo, personal especializado, observadores y señalización.

El joven sostiene que la pesca en mar abierto era necesaria para conseguir alimento debido a las limitaciones de comida durante el reality. Además, los documentos indican que se encontraba a unos 10 metros de una boya de buceo y a menos de 100 metros de la costa, mientras que su compañero afirmó que las embarcaciones turísticas solían pasar cerca.

Su abogado, Jason Margulies, cuestionó las decisiones de las empresas involucradas y afirmó: “Cuando grandes empresas toman atajos y recortan gastos para maximizar las ganancias, a menudo lo hacen a costa de la seguridad pública, lo cual es absolutamente inaceptable”. La millonaria reclamación contempla gastos médicos pasados y futuros, así como las consecuencias físicas y emocionales del accidente.

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¿Qué dijo Stavros Floros tras perder una pierna en Survivor Greece?

Después de sobrevivir al accidente y pasar semanas hospitalizado, Floros decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido. En declaraciones a TheWrap, dejó claro que su experiencia en el reality terminó convirtiéndose en una situación que jamás imaginó enfrentar.

“Quiero que el mundo conozca la verdad: entré a un reality y terminé con una sola pierna a los 22 años, después de sentir que moría lentamente”. Stavros Floros

El joven también cuestionó directamente el respaldo que recibió después del accidente y aseguró:

“Quiero que la gente sepa que no nos cuidaron, que no he recibido el apoyo adecuado de la productora”. Stavros Floros

Sus declaraciones forman parte de una disputa que ahora tendrá que resolverse en el ámbito judicial. Por el momento, las acusaciones de negligencia corresponden a los argumentos presentados por Floros en su demanda y tendrán que ser evaluadas por las autoridades.

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¿Qué respondió Survivor Greece tras el accidente de Stavros Floros?

Después del accidente, AcunMedya reconoció públicamente que Floros había resultado herido, aunque destacó que el incidente ocurrió “fuera del proceso competitivo” del reality. La productora aseguró que desde el primer momento se activó una respuesta para atender al concursante y trasladarlo para recibir asistencia médica.

“Desde el primer momento hubo una respuesta inmediata para brindar asistencia y trasladar de forma segura al concursante herido”. La empresa también informó que las autoridades portuarias estaban investigando las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Por su parte, SKAI TV suspendió Survivor Greece después de lo sucedido. La televisora señaló que AcunMedya tenía el control y la responsabilidad de la producción, aunque aseguró que daría seguimiento a la recuperación de Floros y que contribuiría con su tratamiento y rehabilitación.